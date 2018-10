Infortunio Defrel | Giampaolo in ansia | le condizioni dell’attaccante

calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)– Lefisiche di Gregoirestanno tenendo in apprensione l'allenatore della Sampdoria Marco. Uscito anzitempo dalla sfida di "San Siro" contro il Milan per un problema al flessore, lo stesso che gli aveva creato problemi un paio di settimane fa. Il tecnico blucerchiato ha dichiarato di essere preoccupato nelle interviste del dopo partita, ma pare che tra ieri ed oggi ledell'attaccante siano apparse in miglioramento. Lo staff medico proverà addirittura a metterlo nelledi essere a disposizione per la partita contro il Torino di domenica, ma in casi del genere, trattandosi di ungià presentatosi in questa breve prima fase di stagione, la prudenza potrebbe indurre a soprassedere. Già domani potrebbero emergere ulteriori novità.