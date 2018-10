calcioweb.eu

: Infortunio #Biglia, il centrocampista lascia San Siro con le stampelle - CalcioWeb : Infortunio #Biglia, il centrocampista lascia San Siro con le stampelle - GioMat86 : L’infortunio di Biglia è una rogna vera e propria. #MilanGenoa - milansette : Biglia, venerdì gli esami strumentali per l'infortunio al polpaccio -

(Di giovedì 1 novembre 2018)– Ildel Milan, infortunatosi nella rifinitura, ha abbandonato lo stadio con le. Nella fattispecie,ha subito unmuscolare al polpaccio, lo stesso che gli ha creato problemi durante la scorsa stagione. Si presume, infatti, che si tratti di una cicatrice del muscolo che si è riaperta. In questo caso per l’argentino non si potrà parlare di giorni di stop, ma di settimane. Fino alla sosta Gattuso dovrà rinunciare al suo regista, ma l’ex Lazio probabilmente sarà indisponibile anche nei primi impegni al rientro dalla settimana dedicata alle Nazionali. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ilSancon leCalcioWeb.