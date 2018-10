Influenza Novembre 2018 | sintomi con o senza febbre | rimedi naturali | farmaci influenza

correttainformazione

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Parliamo dell’di: riepiloghiamo quali possono essere icon cui si manifesta, vediamo come prevenirla o curarla con ie scopriamo se è necessario assumere deiper guarire in fretta. L’autunno era iniziato con temperatura ben al di sopra della media, ma in questi giorni il maltempo sta condizionando non poco le nostre giornate: il freddo e gli sbalzi di temperatura favoriscono la circolazione dei virusli e sono già tanti gli italiani che hanno a che fare con tosse,, raffreddore e, i più sfortunati, problemi intestinali. Che stagionele sarà? La nominiamo spesso, a sappiamo veramente cos’è l’? Si tratta di una malattia respiratoria a carattere stagionale (colpisce di solito tra ottobre e marzo, con i picchi che si raggiungono tra gennaio e febbraio) causata dai virus ...