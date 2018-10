Infantino | Mondiale a 48 squadre già in Qatar 2022? Perché no

Fifa - Infantino : “Mondiale a 48 squadre possibile già nel 2022” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha detto che l’allargamento del Mondiale a 48 nazionali, al posto dell’attuale format a 32, è fattibile già dall’edizione 2022 in Qatar. L’annuncio è arrivato in occasione del congresso annuale della Federcalcio asiatica, a Kuala Lumpur. “Abbiamo deciso di aumentare il numero delle squadre partecipanti al Mondiale da 32 a 48. L’allargamento sarà in vigore nel ...

Fifa - Infantino pronto a presentare un nuovo Mondiale per club : Il presidente della Fifa presenterà l'idea per un nuovo torneo per club da disputarsi annualmente in estate, oltre alla nuova World Nations League. L'articolo Fifa, Infantino pronto a presentare un nuovo Mondiale per club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infantino : 'Vorrei Buffon come ambasciatore del Mondiale femminile' : Gianni Infantino , presidente FIFA , parla a la Gazzetta dello Sport del Mondiale femminile: 'Bene che ci siano le azzurre, perché potranno cambiare la percezione pure in Italia. È importante che il calcio femminile non sia più considerato una copia in bianco e ...

Dalla Spagna : Federazione incontra Infantino. Paese vuole ospitare Mondiale 2030 - : Il Campionato del Mondo non si disputa in Spagna Dalla lontana edizione del 1982, che vide trionfare proprio l' Italia nella storica finale di Madrid contro la Germania . Ma nella giornata di oggi il presidente della ...