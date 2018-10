Infantino lancia la bomba | il Mondiale di Qatar 2022 potrebbe essere a 48 squadre

sportfair

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)digià a 48? Operazione fattibile a detta del presidente della FIFA, l’italiano GianniIl presidente della Fifa, Gianni, ha detto che l’espansione della Coppa del Mondo a 48è “fattibile” già a partire daldiha dichiarato ai dirigenti della Confederazione calcistica asiatica difavorevole a portare avanti l’espansione da 32 a 48, che è attualmente in programma per il torneo del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. “Abbiamo deciso di aumentare il numero dipartecipanti ai tornei finali della Coppa del mondo da 32 a 48”, ha dettoal congresso annuale dell’AFC a Kuala Lumpur. “Accadrà nel 2026. Segià accadere nel? Mi conoscete. È possibile. È possibile. Perché no?”, ha aggiunto ...