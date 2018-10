India | Modi inaugura la statua più alta del mondo | 182 metri

Conte in India - accolto con il "terzo occhio". Bilaterale con Modi - poi all'India-Italy Tech Summit : Accoglienza tradizionale per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo arrivo nel Taj Palace Hotel, dove il capo del Governo ha sostato brevemente prima di recarsi al Bilaterale con Narendra Modi. Al premier è stato disegnato il "bindi", il tradizionale punto di colore rosso al centro della fronte simbolo della saggezza interiore. E, oltre al bindi, a Conte è stata anche donata la tradizionale sciarpa bianca simbolo della ...