India | inaugurata la statua più alta del mondo

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) E’ statainlapiùdel: si trova nello Stato occidentale di Gujarat ed è un omaggio al leader dell’indipendenza Vallabhbhai Patel. E’182 metri, due volte ladella libertà a New York, incluso il piedistallo. La cerimonia si è svolta sotto rigide misure di sicurezza perché la comunità locale contesta il progetto, costato 29,9 miliardi di rupie (pari a 358 milioni di euro), sostenendo che sia uno spreco di denaro e che abbia un impatto negativo sull’ambiente. Il monumento, che pesa circa 100mila tonnellate, è stato fabbricato in parte in Cina e ha richiesto circa quattro anni di lavoro e 3mila operai. L'articololapiùdelMeteo Web.