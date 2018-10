Incidente sul lavoro con un muletto | grave 68enne a Pezzolo Valle Uzzone

Barbara D'Urso - Incidente sul set de La Dottoressa Giò : "Travolta da un carrello d'acciaio" : Barbara D'Urso, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccontato, per la prima volta, di un brutto incidente avvenuto, qualche tempo fa, sul set della nuova stagione de 'La Dottoressa Giò' che le è costato una brutta cicatrice: Una mattina, mentre ero in reparto, sono stata travolta completamente da un carrello d’acciaio enorme, alto 2 metri… Mi è stato strappato un grosso pezzo di tessuto dermico, e ...

Incidente in provincia Roma : un morto sulla Salaria : Roma – La strada statale 4 Via Salaria e’ provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 48, nel comune di Nerola, in provincia di Roma, a causa di un Incidente. Il traffico e’ gestito con indicazioni in loco. Nell’Incidente una persona e’ deceduta. Il personale Anas e’ intervenuto al fine di ripristinare la transitabilita’ appena possibile. L'articolo Incidente in provincia Roma: un morto ...

Elisa si doveva sposare. Invece è morta in un Incidente sulla A4 : Elisa Boschi, 31 anni, era pronta per il matrimonio. L"abito già scelto e il futuro marito, Eugenio, il prossimo 1 giugno l"avrebbe aspettata emozionato all"altare. E Invece il destino crudele ha scelto in un altro modo. La vita di Elisa si è spezzata domenica scorsa sulla A4, verso le quattro e mezza del pomeriggio, a seguito di un grave incidente. Stava tornando a Modena dopo un fine settimana trascorso in Val d"Aosta, dove il suo amato ...

Incidente stradale sulla Comiso - Santa Croce Camerina : un ferito : Tre auto coinvolte e un ferito. E' il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto, intorno alle 19 sulla Sp 20, la Comiso - Santa Croce Camerina

Maltempo. Incidente choc : albero crolla sull’auto - due morti. Dove è successo : Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta Italia, con due morti in provincia di Frosinone, a causa di un vortice ciclonico che sta investendo il Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto di ieri. E pesanti ...

Incidente sulla Ispica-Rosolini - 3 auto coinvolte - feriti : Ispica - Incidente stradale in serata, intorno alle 18, sulla Ispica-Rosolini. Tre le auto coinvolte. Due le persone ferite. Una donna di Avola è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica con ...

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile Incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Incidente sulla circonvallazione di Pezze di Greco : un ferito : Pezze DI Greco - Ancora una volta la circonvallazione di Pezze di Greco è stata teatro di un Incidente stradale, avvenuto poco prima delle ore 18 di ieri , sabato 27 ottobre, sul rettilineo che dalla ...

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare Incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

Nigeria : Incidente sul fiume Bukuru - 11 morti e 7 dispersi : Secondo quanto reso noto oggi dalle autorità, si è verificato un incidente sul fiume Bukuru, nello stato di Benue, in Nigeria: almeno 11 persone sono morte e 7 sono disperse. Dodici dei passeggeri dell’imbarcazione sono stati tratti in salvo. Un responsabile del National Inland Water Authority Authority (NIWA) ha affermato che la barca era sovraccarica e nessuno indossava giubbotti di salvataggio: il traghetto, progettato per trasportare ...