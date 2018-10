In una regione della Tanzania inizierà una campagna di repressione contro le persone

Regione Lazio - sindacati : “Il segretario generale di giunta in conflitto d’interesse. Abbiamo denunciato - nessuna risposta” : In Regione Lazio cambiano i regolamenti ma restano conflitti d’interesse e le solite persone. Come ad esempio l’attuale segretario generale della giunta, uscito dalla porta e rientrato dalla finestra. Tutto è cominciato nel 2016 quando, a seguito di un richiamo della Corte dei Conti, in Regione si è dovuta cancellare la figura del segretario generale (nomina politica), che risultava essere un duplicato del capo di gabinetto. Con immotivato ...

Bergamo - musulmani comprano una chiesa. Ma la Regione Lombardia se la riprende : “Diritto di prelazione” : L’Associazione musulmana si era aggiudicata la chiesa all’asta, riuscendo a bypassare la ‘legge anti-moschee’ voluta dalla giunta Maroni nel 2015 perché il luogo era già destinato al culto. Ma la Regione Lombardia non ci sta e si riprende l’edificio all’interno degli ex ospedali riuniti di Bergamo per evitare che diventi un luogo di culto islamico. L’asta era stata bandita tramite una controllata della stessa ...

Chiesa venduta all'asta - sarà una moschea? La Regione va alla guerra : Aggirata la legge regionale "antimoschee" della Lombardia che pone rigidi paletti per l'edificazione di strutture ex novo...

Bergamo - la Regione sconfessa se stessa : "Nessuna moschea nella ex chiesa" : Il governatore Fontana: "La Regione eserciterà il diritto di prelazione". Così si cerca di evitare l'assegnazione avvenuta con un bando fatto da Infrastrutture lombarde all'associazione dei musulmani. Il sindaco Gori: "Un autogol della giunta"

Bergamo - musulmani vinco l’asta per l’ex chiesa/ “Diventerà una moschea” : battuti Regione e ortodossi : Grazie al Piano religioso del comune e a molti soldi, i musulmani di Bergamo hanno battuto all'asta i cristiani ortodossi: ex chiesa cattolica dei Frati diventa moschea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Regione Abruzzo - presentato la Zes (Zone Economiche Speciali) - Lolli : "Sarà una nuova opportunità" : L'Aquila - "Le Zes non rappresentano elargizioni di risorse ma con esse i progetti, specie quelli di nuovo investimento, avranno procedure molto più snelle e facilitate. Le imprese potranno sfruttare importanti agevolazioni fiscali e beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico. Un'opportunità di sviluppo per l'Abruzzo intero". Così il Presidente vicario, Giovanni ...

Albenga - brutto incidente in Regione Cavallo : motociclista perde una gamba : incidente stradale questa notte ad Albenga . L'episodio si è verificato intorno alle ore 4 in Regione Cavallo e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Secondo quanto appurato, i l ...

Dopo tre giorni di nubifragi la Sardegna è una regione allo stremo : Il sole è tornato a splendere nel Sud della Sardegna ferito per due giorni da nubifragi, bombe d'acqua ed esondazioni che hanno cancellato interi tratti della viabilità rurale, provocato crolli in alcune statali e la morte di una donna. Si affievoliscono le speranze di trovare ancora vivo il pastore disperso da due giorni tra Muravera e Castiadas, nel Sarrabus. Le campagne sono devastate. Centinaia di aziende - denuncia la ...

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 ore una “valanga d’acqua” eccezionale - deliberato lo stato di emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare in tutto il mese di Ottobre tenendo ...

Allerta rossa in Sardegna : regione in ginocchio - morta una donna - un disperso : Sardegna in ginocchio per i nubifragi [VIDEO]che si sono abbattuti sull'isola, spazzato via il ponte sul Rio Santa Lucia lungo la statale 195 sulcitana,che collega a Cagliari a Capoterra. Non si registrano vittime anche perché la polizia ne aveva disposto la chiusura prima del crollo. A poca distanza Infatti un tratto di strada era gia' ceduto all'altezza del ponte della Scafa Tagliati, in due i collegamenti con il capoluogo sardo. La zona Sud ...

Belgio : troppi mozziconi in strada - la Regione invia una fattura ai produttori di sigarette : La Regione di Bruxelles-Capitale non intende più sostenere da sola il costo degli interventi di pulizia dei mozziconi e ha inviato un conto salato di 200 mila euro ai principali produttori di ...

Tribunali da riaprire - dopo il no del ministro l'opzione Regione siciliana : Appello ai Cinque Stelle e alla Lega da parte del Comitato di via Loreto di Modica Alta sulla vicenda della riapertura dei trenta Tribunali italiani soppressi dalla riforma del 2012, cancellata dal ...