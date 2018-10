Iliad lancia un nuovo spot per l’offerta a 7 | 99 euro

Anche Ho. Mobile lancia la sua offerta operator attack : 50 GB - minuti e SMS illimitati a 7 - 99 euro per i clienti Iliad : Ormai le offerte operator attack sono all’ordine del giorno, e Anche Ho. Mobile lancia la sua iniziativa per richiamare i clienti passati ad Iliad. Infatti sconta la sua unica offerta attuale di 2 euro per leggi di più...

Iliad sfonda quota due milioni e lancia un’altra superofferta : La copertura non sempre soddisfacente e in molti casi non paragonabile a quella di Tim, Vodafone e Wind e alcuni ritardi da esordiente non hanno scoraggiato gli italiani rispetto a Iliad: il nuovo operatore low cost italiano, che ha alle spalle l’omonimo gruppo transalpino guidato dall’imprenditore Xavier Niel, ha infatti appena annunciato di aver toccato quota due milioni di utenti in soli tre mesi dal lancio della prima offerta. LEGGI ...

Iliad lancia l’offerta da 7 - 99 euro al mese - con ben 50 GB di Internet in 4G : Con un dettagliato comunicato stampa, Iliad annuncia di aver raggiunto i due milioni di clienti in Italia in 100 giorni e una nuova offerta tutto incluso che da oggi prende il posto di quelle da 5,99 e 6,99 euro al mese. L'articolo Iliad lancia l’offerta da 7,99 euro al mese, con ben 50 GB di Internet in 4G proviene da TuttoAndroid.