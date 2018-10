Ilary Blasi | non solo GF Vip | lontana dalla tv | il pomeriggio è tutto per i figli Le foto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il GF Vip quest’anno le sta dando da fare più che mai, tra polemiche con Fabrizio Corona, ascolti ai minimi storici e pure critiche continue al look, ma pernon c’èla tv. E quando,dalle telecamere, mette da parte abiti (e parrucche) di scena, la signora Totti è tutta per i suoi. Così, come titola il servizio apparso sulla rivista Chi, ha trascorso il weekend: uncon i suoi ragazzi più grandi, Cristian e Chanel. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infattigrafato la conduttrice del Grande Fratello Vip in due posti diversi. Prima allo stadio, per tifare il primogenito, che ha seguito le orme del marito Francesco. Cristian sogna di diventare un calciatore professionista proprio come il suo amato papà. Un sogno che Cristian sta cercando di portare avanti con impegno, dedizione e costanza. E anche risultati. Già da ...