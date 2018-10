Ilary Blasi | allo stadio per fare il tifo per Cristian e poi shopping con la

Fabrizio Corona - le frecciate di Marcuzzi e Savino : 'Noi dalla parte di Ilary Blasi. Lui colleziona reati' : Ieri sera è andato in onda Le Iene Show , al martedì anziché al mercoledì, e nel corso della trasmissione non sono mancate le frecciatine a Fabrizio Corona, da parte di Nicola Savino e Alessia ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il disastro della ciglia finta in diretta : arriva la conferma : La diretta di lunedì 29 ottobre del Grande Fratello Vip non è di certo partita nel migliore dei modi. Infatti, la prima di una lunga lista di persone a finire nel mirino del web è stata la conduttrice ...

Gf Vip - svelato il mistero del trucco di Ilary Blasi : Il make-up di Ilary Blasi è diventato un vero e proprio caso nei social network dopo la settima puntata del Grande Fratello Vip. "Hanno dimenticato di truccarle un occhio" è il commento più ricorrente su internet durante la diretta del reality. Il riferimento era all'occhio destro della conduttrice, parzialmente coperto dalla parrucca che la Blasi si diverte a indossare nel corso della show.Come spiega Fanpage, il caso in questione sarebbe stato ...

Ilary Blasi - non solo GF Vip : lontana dalla tv - il pomeriggio è tutto per i figli. Le foto : Il GF Vip quest’anno le sta dando da fare più che mai, tra polemiche con Fabrizio Corona, ascolti ai minimi storici e pure critiche continue al look, ma per Ilary Blasi non c’è solo la tv. E quando, lontana dalle telecamere, mette da parte abiti (e parrucche) di scena, la signora Totti è tutta per i suoi figli. Così, come titola il servizio apparso sulla rivista Chi, ha trascorso il weekend: un pomeriggio con i suoi ragazzi più ...

Fabrizio Corona anche alle Iene. Marcuzzi e Savino : «Noi dalla parte di Ilary Blasi. Collezioni reati - ti manca solo...» : Ieri sera è andato in onda Le Iene Show, al martedì anziché al mercoledì, e nel corso della trasmissione non sono mancate le frecciatine a Fabrizio Corona, da parte di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: tutto è partito dal racconto della lite tra Corona e Ilary Blasi, ex conduttrice per parecchie stagioni de Le Iene, durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip.--E Savino, la Marcuzzi e la Gialappa's non hanno deluso: «Io ero ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi com’è senza parrucca : Quando si parla più dei capelli di Ilary Blasi che delle dinamiche (prossime allo zero) del Grande Fratello Vip 2018 c’è qualcosa che non va. Sì, perché a parte l’epico scontro con Fabrizio Corona e la storiella di Jane Alexander con Elia Fongaro (ora in stand by dopo l’eliminazione dell’ex velino), il reality di Canale 5 sta ridefinendo i confini della parola ‘noia’. Così accade che il pubblico si interessi ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi conduce senza un pezzo e su Twitter è subito ironia : «Sarà stato il forte vento» : Non è sfuggito a molti telespettatori che la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip aveva qualcosa di strano e che soprattutto a Ilary Blasi mancava un "pezzo". La serata...

Ilary Blasi - il giallo della diretta GfVip interrotta un'ora prima. 'Ha fatto una gaffe' : Grande Fratello Vip , colpo di scena durante la diretta di lunedì 29 ottobre. La puntata andata in onda ieri sera è stata i nterrotta all'improvviso un'ora prima del solito , lasciando i ...

