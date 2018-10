Il sogno di Cris Brave con Fedez a Le Iene | La Panchina arriva a San Siro con uno sguardo

SAMANTHA CRISTOFORETTI/ Il libro sulla sua avventura e il sogno di Marte (Che tempo che fa) : Diario di un'apprendista astronauta è il libro pubblicato da SAMANTHA CRISTOFORETTI, che oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:53:00 GMT)

Federica Pellegrini e il suo sogno : "Vorrei invitare a cena Cristiano Ronaldo" : Cristiano Ronaldo si è sbloccato finalmente: il fuoriclasse portoghese ha segnato una doppietta decisiva che ha permesso alla Juventus di battere per 2-1 il Sassuolo di De Zerbi. Il 33enne di Funchal ...

Federica Pellegrini e il sogno… Cristiano Ronaldo : “vorrei invitarlo a cena… ma da juventina!” [GALLERY] : Federica Pellegrini non ha nascosto la sua passione per la Juventus e per il suo nuovo bomber, Cristiano Ronaldo: la nuotatrice vorrebbe addirittura invitarlo a cena… ma da fan! L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha fatto felici i tifosi di tutta la penisola: quelli Juventini perchè hanno in quadra uno dei calciatori più forti della storia; i restanti per l’opportunità di poterlo prendere al fantacalcio. E poi ...

Beckham - cast da sogno per la sua Inter : tra le stelle c'è anche Cristiano Ronaldo : Il portoghese è in cima alla lista dei desideri del proprietario del club di Miami che vedrà la nascita del 2020

Crisi Argentina - Macrì lancia piano di austerità/ "Prendiamoci cura dei più bisognosi" : Argentina, il presidente Macrì lancia il piano di austerità: Crisi del Peso, le ultime notizie e il rischio di default. "Servono sacrifici da chi ha": il piano di misure del Governo(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:46:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO / Lo scontro con con Aida Nizar : "C'è bisogno di fare questo finto show?" (Battiti Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO, il noto paroliere sarà ancora una volta protagonista del Grande Fratello Vip ma stavolta nei panni dell'opinionista e non in quelle del concorrente (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:52:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - IN GOL ALLO JUVENTUS STADIUM? / Video - oggi il sogno diventa realtà anche per Torino : CRISTIANO RONALDO, in gol ALLO JUVENTUS Stadium con la Lazio? Video, contro il Chievo Verona il portoghese ha registrato numeri da brividi: ecco i dati(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:05:00 GMT)