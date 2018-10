Il Segreto | Fernando vuole uccidere Gonzalo | ma accade l’inaspettato

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO MESIA è ammalato? : Nelle puntate de Il Segreto in onda a fine novembre, i telespettatori italiani potranno rivedere il perfido FERNANDO MESIA (Carlos Serrano): ritornato per fare le veci di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) finché quest’ultima sarà assente da Puente Viejo, il figlio di Olmo (Iago Garcia) inizierà a comportarsi come se fosse la dark lady in persona e non esiterà a schierarsi contro alcuni dei compaesani. Le anticipazioni segnalano che ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando denigra Irene prima delle nozze con Severo : Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO]la telenovella che da ormai da 7 anni è protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche mese in Italia si soffermano su Irene Campuzano interpretata dall'attrice spagnola Rebeca Sala. La donna, infatti, diventera' la nuova fidanzata di Severo. Una unione che purtroppo provochera' i commenti poco carini di Fernando, che fara' di ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO rovinerà le nozze di SEVERO e IRENE? : FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) sarà un grande protagonista dei prossimi mesi a Il Segreto. Ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas), il figlio del defunto Olmo seminerà fin da subito terrore nell’intera cittadina ed andrà ad inserirsi in ogni storyline della telenovela… Le anticipazioni segnalano che FERNANDO concentrerà le sue attenzioni anche sul matrimonio tra SEVERO ...

Spoiler - Il Segreto : Fernando vuole uccidere Gonzalo - Adela in ospedale dopo un malore : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la telenovella spagnola più amata dagli italiani. Le anticipazioni delle puntate, in onda a meta' ottobre in Spagna, svelano che Fernando Mesia organizzera' un piano per sbarazzarsi di Gonzalo. Julieta e Saul, nel frattempo, saranno cacciati dalla Villa, mentre Adela avra' un malore. Il Segreto, anticipazioni: Gonzalo viene ucciso? Isaac rivelera' alla moglie incinta di essere ancora innamorato di ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta JULIETA : Aspro confronto in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! La nostra protagonista conoscerà infatti nel peggiore dei modi il cattivissimo FERNANDO MESIA (Carlos Serrano), quest’ultimo ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Capiamo insieme come si arriverà a questo spiacevole incontro… Dando uno sguardo alle ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO aiuta EMILIA e ALFONSO a nascondersi : EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (FERNANDO Coronado), nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, decideranno di assassinare il perfido generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva). I coniugi, al termine di un’ingiusta detenzione per il tentato omicidio di Fe Perez (Marta Tomasa Worner), saranno letteralmente ossessionati al pensiero di porre fine all’esistenza del funzionario di Stato ed escogiteranno un piano per ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un terribile ritorno – Fernando Mesia : Dopo la scomparsa inaspettata di Francisca Montenegro, assisteremo ad un altro altrettanto temuto ritorno. Chi arriverà a sconvolgere la vita della cittadina spagnola? Mentre Olmo, su incarico della madre, cura gli interessi di famiglia, Fernando Mesia si farà nuovamente vivo a Puente Viejo. Ecco tutte le anticipazioni spagnole della Soap Il Segreto. Francisca Montenegro scompare, Fernando Mesia torna a Puente Viejo Fernando Mesia già lo ...

Spoiler Il Segreto : Fernando si rifiuta di aiutare Saul e Julieta : Nuovo spazio dedicato allo sceneggiato iberico “Il Segreto” [VIDEO]. Nelle prossime puntate italiane, probabilmente in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a novembre, un personaggio del passato tornera' ad avere un ruolo importante nelle vicende di Puente Viejo. Stiamo parlando di Fernando Mesia che rimettera' piede nel suo paese natale dopo la scomparsa improvvisa di Francisca Montenegro. L’ex marito di Maria Castaneda, dopo aver comunicato ai ...

Il Segreto - trame : Saul chiede l'aiuto di Fernando per fuggire con la Uriarte : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda a dicembre su Canale 5, svelano che Saul si recherà alla Casona per chiedere l'aiuto di Fernando Mesia. Il fratello di Prudencio, infatti, temerà che la sua amata torni in carcere, in attesa di essere processata per l'omicidio di Don Ignacio. Il Segreto, anticipazioni: Prudencio si vendica ...