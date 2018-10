IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 1° novembre 2018

Il SEGRETO anticipazioni 31 ottobre 2018 : Mauricio al capezzale di Fe : Emilia e Alfonso sono in carcere mentre Mauricio, al capezzale di Fe, spera che la donna si svegli presto per testimoniare in loro favore.

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA si trasferisce di nuovo alla villa ma… : La presunta morte di Saul Ortega (Ruben Bernal) causerà una serie di dinamiche da non perdere nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: in carcere per l’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di JULIETA Uriarte (Claudia Galan), il ragazzo accetterà l’aiuto di Prudencio (Josè Milan) per evadere ma cadrà in una grossa trappola; se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che il minore degli ...

Anticipazioni Il SEGRETO : la scomparsa di Gracia - Emilia e Alfonso : Continua ad appassionare milioni di telespettatori la serie tv intitolata “Il Segreto” e ambientata a Puente Viejo. Negli episodi che sono stati trasmessi sull’emittente “Antena 3” la settimana in corso purtroppo oltre alla partenza inaspettata di Gonzalo Castro che ha devastato la moglie Maria Castaneda, la trama è stata incentrata anche sulla sparizione di altri personaggi. In particolare Matias, Raimundo, e gli altri membri della famiglia si ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 31 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 31 ottobre 2018: Emilia ed Alfonso, in carcere, continuano a subire le terribili minacce del Generale Perez de Ayala… Raimundo e Matias non ottengono il permesso di visitare Emilia ed Alfonso, cosa che si ripete anche con Don Berengario e Don Anselmo… Mauricio veglia su Fe e spera che la donna possa riprendere conoscenza, in modo da testimoniare in favore di Emilia ed Alfonso e ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Francisca rinchiusa in manicomio! : Raimundo ritrova Francisca in manicomio, dove è stata rinchiusa da Fernando e e Fulgenzio, ma nello stesso sanatorio scopre anche altri due ostaggi...

Anticipazioni Il SEGRETO : Prudencio spara a Saul - è morto? : Il Segreto Anticipazioni: Prudencio uccide suo fratello Saul? Incredibile colpo di scena Nuovo e inaspettato colpo di scena per i fan de Il Segreto. A Puente Viejo non si può mai stare tranquilli, neanche in famiglia. Nel corso delle prossime settimane la trama della soap opera spagnola prende una piega davvero sorprendente. Saul viene arrestato […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Prudencio spara a Saul, è morto? proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 5-10 novembre 2018 : Raimundo tradisce Nicolas! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 5 novembre a sabato 10 novembre 2018: Raimundo rivela a Perez de Ayala il nascondiglio di Nicolas Ortuno! Anticipazioni Il Segreto: Emilia ed Alfonso resistono alle minacce ed alle violenze del generale scegliendo di non parlare. Fe si riprende e svela l’identità del suo aggressore! Julieta affronta duramente Perez de Ayala e Saul, preoccupato, pianifica la fuga! Severo chiede scusa a ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 5 al 10 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 5 a sabato 10 novembre 2018: Matias e Marcela sono spariti. Il Generale fa perquisire perfino la Villa, ma Raimundo ha nascosto i due ragazzi nel passaggio SEGRETO presente nello studio di Francisca. Nel frattempo, lo stesso Generale cerca di far confessare Alfonso dicendo di aver catturato il figlio, ma lui non gli crede e tenta di far confessare Emilia lasciandola sola in cella con una ...

Il SEGRETO anticipazioni puntata di oggi e fino al 3 novembre : Emilia e Alfonso in cella : Le anticipazioni de Il Segreto di oggi lunedì 29 ottobre e fino a sabato 3 novembre su Canale 5, raccontano di una settimana molto intensa e di episodi che saranno ricchi di momenti di grande tensione. In particolare, la trama principale sara' quella che vedra' coinvolti Emilia e Alfonso, vittime della vendetta del generale Perez de Ayala: coinvolti nella oscura vicenda ovviamente anche Matias e Raimundo, i loro amici Severo, Carmelo e Irene, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 30 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 30 ottobre 2018: L’idea di Hipolito e di Onesimo si è rivelata pessima, perché la scuola di ballo non ha avuto per niente successo. Rassegnato, Hipolito deve affrontare la realtà. Irene è amareggiata per la mancata pubblicazione del suo articolo sul giornale; Severo scopre intanto che è stato proprio Perez De Ayala a proibire che l’articolo venisse reso pubblico. Il Generale intende a tutti ...

Il SEGRETO - Emilia e Alfonso torturati in prigione dal Generale : anticipazioni puntata 30 ottobre : Silenzi, piani inconfessabili, desideri taciuti, ambizioni divoranti e intrighi senza sosta: tutto questo e molto di più è nella soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset e, come ogni soap, potenzialmente infinita. A Puente Viejo, teoricamente placida cittadina iberica, non si può mai star tranquilli perché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto succede qualcosa di clamoroso a cui può fare immediatamente ...

