Il ritorno degli anni 80 in un' icona

Iran - Trump annuncia il ritorno delle sanzioni degli Usa contro Teheran : È essenziale per la sicurezza dell'Europa, della regine e del mondo intero. In quanto firmatari del Jcpoa siamo impegnati a lavorare, precisamente, per preservare e mantenere dei circuiti finanziari ...

Portobello - 4 milioni di spettatori per il ritorno in tv tra critiche social e proteste degli animalisti : Il pubblico televisivo del sabato sera accoglie il ritorno di Portobello su Rai1 con 4 milioni e 150mila telespettatori e uno share del 20,2 per cento. Ma Antonella Clerici che riporta in tv la ...

Ulisse - su Rai 1 Alberto Angela racconta il "Viaggio senza ritorno" degli ebrei verso i Lager : per non dimenticare : La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia. È una puntata che abbiamo preparato pensando a voi, che siete più giovani e che in tantissimi ci seguite sui social. Perché spetta proprio a voi, giovani, prendere il testimone di questo capitolo incomprensibile della Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di voi. Affinché la tragedia dell’Olocausto (così come tante altre tragedie della storia) venga ricordata ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntata 3.000 : la fotogallery con il ritorno degli ex protagonisti : Una puntata davvero unica segnerà un nuovo traguardo a cifra tonda di Tempesta d’amore! Tra pochi mesi i telespettatori italiani della soap assisteranno infatti alla messa in onda dell’episodio numero 3.000, appena trasmesso in Germania. E per l’occasione ci attendono delle grandi sorprese… Ecco infatti cosa accadrà nella puntata 3.000 di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni: il 75° compleanno di Werner Con il triangolo tra i tre ...

Nadia Toffa - dopo il ritorno a Le Iene i commenti degli hater : 'Tanto finirà presto all'obitorio' : Il ritorno tanto atteso di Nadia Toffa in Tv è stato rovinato dagli hater. La stessa iena ha condiviso sulla sua pagina Instagram la frase di un utente che ha affermato che non durerà a lungo: 'Tanto ...

J-Ax/ La rottura con Fedez - il ritorno degli Articolo 31 (Che fuori tempo che fa) : A Che fuori tempo che fa ci sarà J-Ax, in radio con l’ultimo singolo “Tutto tua madre” il cui video ha superato 1 milione e 500 mila visualizzazioni su YouTube.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Dj Jad con J-Ax a Milano - il ritorno degli Articolo 31 per 5 concerti : biglietti in prevendita : Dj Jad con J-Ax a Milano per 5 concerti da non perdere. J-Ax festeggia quest'anno i suoi primi 25 anni di carriera attraverso una serie di concerti che sin terranno a Milano, al Fabrique. Nonostante oggi sia un rapper solista, J-Ax ha esordito negli Articolo 31 e non può ignorare i suoi primi 10 anni di successi. Per questo motivo, il rapper ha deciso di invitare sul suo palco l'ex compagno di team degli Articolo 31, Dj Jad per ricantare ...

J-Ax dimentica Fedez e annuncia il ritorno degli Articolo 31 : J-Ax rivela il ritorno degli Articolo 31: l’annuncio dopo il litigio con Fedez In queste ultime settimane J-Ax ha fatto molto discutere i tanti fan per il presunto litigio con il rapper Fedez. Difatti, secondo alcune indiscrezioni circolate in questi giorni, pare che i due rapper abbiano discusso per colpa di Chiara Ferragni. Che ruolo avrebbe avuto quest’ultima in questo screzio? In base ad alcune fonti vicini ai diretti interessati ...

J-Ax e Dj Jad - il «ritorno di fiamma» degli Articolo 31 : J-AxJ-AxJ-AxJ-AxJ-Ax«Fermate le rotative» e, con le orecchie ben spalancate, siate pronti ad applaudire il ritorno degli Articolo 31. J-Ax ha infatti rotto il silenzio seguito ai rumors su una possibile reunion e, tramite Instagram stories, ha rivelato di avere in serbo la riconciliazione tanto agognata. «Penso che sarebbe inutile festeggiare i 25 anni di carriera senza cantare nulla dei primi dieci», ha detto Alessandro Leotti. «Quindi, è con ...

Concerti dell'autunno - dal ritorno degli U2 a Claudio Baglioni : tutti gli eventi da non perdere : La sbornia dei concertoni estivi è stata a malapena smaltita, ma il cartellone autunnale promette già appuntamenti da non perdere per gli appassionati di musica e di spettacoli dal vivo. Tra gli ...