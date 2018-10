Il remake di MediEvil si mostra nel primo trailer

Il primo video gameplay del remake di MediEvil verrà mostrato oggi pomeriggio : ecco l'ora esatta : Come promesso alcuni giorni fa, Sony ha preparato una sorpresa davvero graditissima per questo Halloween: il ritorno di Sir Daniel Fortesque.L'attesissimo e ancora avvolto nel mistero ritorno di MediEvil si mostrerà per la prima volta nella giornata di oggi all'interno di un filmato che mostrerà il gameplay e che per questo motivo non può che attirare l'attenzione di tutti i fan di questo storico titolo e del suo iconico protagonista. In ...

Il remake di MediEvil si mostrerà in un trailer ad Halloween : Fin dal suo annuncio lo scorso anno alla PlayStation Experience, i fan sono ansiosi di saperne di più sul remake di MediEvil, il successo per PlayStation che è diventato uno dei cult dell'era di PSX. Da allora, però, non abbiamo ottenuto nessun'altra informazione sul titolo, ma a quanto pare la situazione cambierà presto.Nell'ultimo episodio di PlayStation Blogcast, Shawn Layden di Sony ha rivelato che un nuovo trailer per il remake arriverà il ...

Cosa ci fa il doppiatore di Sir Daniel Fortesque con un secchio in testa? Un nuovo strambo indizio per il remake di MediEvil : Il remaster/remake per PS4 di MediEvil, annunciato alla PlayStation Experience di circa un anno fa, rimane avvolto nel mistero. Pochi giorni fa si parlava di di MediEvil Skeletal Collection ad opera di Bluepoint Games, famosi per i loro remake, ma, ad oggi, non abbiamo ancora notizie ufficiali sul ritorno di MediEvil.Ora come riporta Siliconera, spuntano nuovi indizi sul possibile remake. Nel corso del PlayStation Blogcast di questa settimana, ...

Il remake di MediEvil? Nuove informazioni tra pochissime settimane : Al PSX di un anno fa Sony Interactive Entertainment annunciò il remake di MediEvil, il classico per PlayStaion uscito nel lontano 1998, ci ricorda Comicbook.Ebbene il silenzio di Sony, protrattosi da allora, ci ha fatto quasi dimenticare dell'annuncio (dopo tutto Sony di carne al fuoco, ancora adesso, ne ha eccome), ma per la gioia di tutti i nostalgici di MediEvil, il silenzio è stato finalmente rotto.Il remake di MediEvil è più vicino di ...