Il regista di It girerà un film live action di L' Attacco dei Giganti

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il celebre franchise giapponese L'deitornerà al cinema, in salsa, sotto la guida delAndy Muschietti, che ha diretto uno dei blockbuster più importanti dello scorso anno, It.Come sottolinea Polygon, per il momento non abbiamo moltissimi dettagli sulla produzione ma sembra che questa non si discosterà molto dalla storia raccontata dal manga che è ormai un'istituzione nel paese del sol levante. Nelinfatti vedremo un gruppo di giovani chiamato a difendere le mura della loro città da una razza diche vorrebbero divorarne tutti gli abitanti.L'deisarà il terzoprodotto dalla Warner Bros. di Muschietti, che dopo il successo dello scorso annoanche il sequel di It, in uscita il 6 settembre del 2019. Siete felici che undi caratura internazionale si occuperà di undedicato a L'dei? Chi ...