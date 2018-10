Il real estate italiano piace agli investitori esteri

ilsole24ore

: RT @InvestInLombard: #Immobiliare: Dla Piper, 75% investimenti Italia da estero #InvestinItaly #InvestinLombardy con #AttrACT vedi https:/… - RobRe62 : RT @InvestInLombard: #Immobiliare: Dla Piper, 75% investimenti Italia da estero #InvestinItaly #InvestinLombardy con #AttrACT vedi https:/… - InvestInLombard : #Immobiliare: Dla Piper, 75% investimenti Italia da estero #InvestinItaly #InvestinLombardy con #AttrACT vedi… - kuyupmenggigil : @rmolco Pengusaha real estate is the real penguasa ini state... ?? -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) ... da Pggm a Benson Elliott ed Axa, i grandiinternazionali hanno confermato l'interesse per l'immobiliare, e seppur preoccupati per la situazione politica e per l'instabilità che ...