Il problema dei Simpson con Apu

Ritirato tonno Mareblu. La decisione dei supermercati Il Gigante : “problema nella confezione” : La decisione di questo richiamo arriva dalla stessa Mareblu che ha Ritirato il tonno all'olio di oliva nella confezione da 12 lattine x 80 grammi.Continua a leggere

Sony è a conoscenza del problema dei messaggi che bloccano la PS4 : "stiamo lavorando a una soluzione" : In queste ore, proprio mentre scriviamo questa notizia, milioni di PS4 rischiano di essere permanentemente bloccate a causa di malevoli messaggi testuali, che costringono chi li riceve a resettare ai valori di fabbrica la propria console.I giocatori e gli addetti ai lavori attendevano un commento da parte di Sony che non è tardato ad arrivare, con la compagnia che ha ammesso di essere a conoscenza del problema, in una mail spedita a VG24/7. ...

Reddito di cittadinanza : il grande problema dei centri per l'impiego al Sud : Un recente approfondimento della rivista Business Insider mette in luce l'inutilità dei centri per l'impiego al Sud Italia. Stando alla rilevazione più recente, soltanto il 2,4 per cento dei ...

Le tasse che aumenteranno e il problema dei ponti. Di cosa parlare stasera a cena : A proposito, se ne era parlato tanto e raramente da parte di persone non interessate alla sottostante battaglia politica ed ecco come è finita. I Nobel per la pace sono meno banali e meno iper-...

iOS 12.1 : l’aggiornamento correggerà il più grande problema dei nuovi iPhone Xs e Xs Max : L’imminente aggiornamento del software per il sistema operativo mobile di Apple, iOS 12.1, potrebbe risolvere una delle critiche più pressanti dei nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Stiamo parlando di problemi di ricarica segnalati leggi di più...

Come risolvere il problema dei font sfocati su macOs Mojave : Apple con Mojave, l’ultima versione del sistema operativo macOs disponibile da lunedì, ha introdotto molte novità ben viste dal pubblico ma anche un piccolo cambiamento che sta provocando un po’ di mal di testa in giro per la rete. Si tratta del modo con il quale Mojave visualizza il testo di qualunque programma di scrittura o lettura: è cioè, in termini più tecnici, il motore grafico del sistema operativo per il rendering dei ...

[Il retroscena] Casalino e le minacce ai tecnici di Tria. Ora per Conte lo stratega dei Cinque Stelle è un problema : E' Rocco Casalino il decisore della "campagna di vendetta contro i tecnici del Mef incapaci di trovare 10 miliardi per fare il reddito di cittadinanza", il suggeritore della nuova stagione in cui "li ...

MOSCOVICI - problema ITALIA : "CI SONO DEI MUSSOLINI"/ Ultime notizie - Brunetta : “Richiamo giusto” : Pierre MOSCOVICI, "l'ITALIA è un PROBLEMA serio nell'Eurozona. Deve fare le riforme e ridurre il debito". Paura Ue contro la Manovra del Governo: "purtroppo non la vota solo Tria.."(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:52:00 GMT)

