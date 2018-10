Il Milan va

Milan - Gattuso : "Il quarto posto è il primo step - ma c'è da lavorare" : Torna il sorriso in casa Milan, con i rossoneri che si godono il secondo successo consecutivo che li rilancia in piena corsa per la zona Champions. Il gol allo scadere di Romagnoli decide il recupero ...

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

Milan - Gattuso : 'Ora restiamo al 4° posto. Complimenti a Donnarumma' : ... per come avevamo preparato le due partite e per le defezioni che ci sono state, è stata una buona prestazione anche si poteva far meglio" ha detto l'allenatore intervistato da Sky Sport. Con questo ...

Milan-Genoa - Kessié : “Ora restiamo al quarto posto per tutta la stagione” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando nel successo sofferto contro il Genoa: “quarto posto? Adesso dobbiamo rimanere lì fino a fine stagione”. Milan-Genoa, Kessié: “Infortunio? Ho stretto i denti e dato il meglio” Il giocatore rossonero parla del suo infortunio: “Ho stretto i denti e […] L'articolo Milan-Genoa, ...

Milan-Genoa - Juric : “Perdere così è difficile da accettare” : Milan-Genoa, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato della sconfitta arrivata solo al 91′ sul campo del Milan: “Spiace molto perché perdere così è difficile da accettare. Penso che la squadra ha fatto molto bene a lunghi tratti, bisogna alzare il livello fisico. Negli […] L'articolo Milan-Genoa, Juric: “Perdere così è difficile da ...

Milan - Gattuso tiene alta la tensione : “Potevamo fare meglio - adesso dobbiamo giocare da squadra” : Il Milan ha vinto allo scadere portandosi in zona Champions League, ma Gennaro Gattuso non riesce a gioire pienamente. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossonero ha dato vita a un siparietto con Kessiè, in ascolto, apostrofandolo: “Kessiè è una capra perchè doveva stare in mezzo al campo anche nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci ha messo una pezza”. Poi ha proseguito: “Bisogna lavorare bene in fase ...

Milan-Genoa 2-1 : Romagnoli dolcetto e scherzetto - Grifone gelato allo scadere : Halloween amaro per il Genoa , arriva il primo ko sotto la gestione Juric, arriva nel peggior modo possibile ovvero con una rete subita all'ultimo istante, quando ormai tutti pensavano di aver ...

Milan-Genoa - Gattuso : “Gara ben giocata ma si poteva fare meglio” : Milan-Genoa, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria sul Genoa ottenuta in extremis: “Penso che dopo l’1-0 non siamo stati bravi abbastanza. Abbiamo commesso errori sulla nostra ripartenza e siamo andati un po’ nel pallone. Per come abbiamo preparato queste due partite, […] L'articolo Milan-Genoa, Gattuso: “Gara ...

Milan-Genoa 2-1 - la cronaca del match : - La cronaca del match - - Foto: Milan-Genoa, le immagini del primo tempo - la ripresa - I tweet di Andrea Schiappapietra dallo stadio Tweets by aschiappapietra

Milan - il match-winner Romagnoli : “Vittoria meritata - troppe critiche su questa squadra” : Al termine della partita contro il Genoa, il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Meritavamo la vittoria. Abbiamo giocato molto bene. Spiace per l’autogol, sono stato sfortunato ma mi sono fatto perdonare“. Sulla possibile svolta: “Secondo me ci sono state troppe critiche su questa squadra. I risultati sono quelli che contano e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo ...

Milan-Genoa : match visibile sui canali SkySport e online su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, il Milan di Gennaro Gattuso affrontera' allo Stadio San Siro di Milano il Genoa allenato da Ivan Juric. Le due squadre si sfideranno nel recupero della prima giornata, match che non venne disputato lo scorso mese di agosto a causa della tragedia del ponte di Genova. I rossoneri arrivano al match odierno dopo aver battuto in casa la Sampdoria [VIDEO] 3-2, grazie ai gol messi a segno da Cutrone, Higuain e Suso. I ...

Milan-Genoa - le pagelle : super Suso - Kouamé è scatenato : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6.5 Quando ha la palla tra i piedi, non dà mai sicurezza alla squadra. Nel finale gran parata su Lazovic. MUSACCHIO 6.5 Cerca di contrastare Piatek. ROMAGNOLI 7 Sfortunato ...

Milan - Romagnoli : 'Spiace per l'autogol - ma mi sono fatto perdonare...' : Alessio Romagnoli , difensore del Milan , parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa : 'E' stato bello. Abbiamo giocato molto bene, mi spiace per l'autogol ma mi sono fatto perdonare. Secondo me ci sono state troppe critiche su questa squadra. I ...

Milan-Genoa 2-1 : Suso - poi Romagnoli fa autogol e gol : Il Milan vince all'ultimo respiro 2-1 sul Genoa, grazie a un gol di Romagnoli al 91' e aggancia la Lazio al quarto posto a quota 18 punti: piena zona Champions Dopo appena 4' Suso porta in vantaggio i ...