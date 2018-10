Il maltempo continua a flagellare l' Italia centro-settentrionale

maltempo : a Sappada si continua a lavorare : continua a essere molto difficile la situazione a Sappada , duramente colpita dall'ondata di Maltempo . Il paese è rimasto a lungo isolato e non è stato ancora possibile ripristinare la linea ...

maltempo - sale a 9 il bilancio delle vittime. E l'allerta continua : Maltempo, l'allerta in tutta Italia non è finita. sale a nove il bilancio delle vittime della bufera che sta investendo l'Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna...

Allerta Meteo Estofex - continua il maltempo al Sud : ancora temporali - nubifragi e trombe marine : Allerta Meteo – continua il maltempo al Sud Italia e arriva un nuovo avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Allerta Meteo di livello 1 per alcune parti dell’Italia, Malta, Algeria e Tunisia, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento in Tunisia. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 17 ottobre. Un’onda di Rossby irrompe sull’Europa occidentale ...

Meteo oggi : continua il maltempo - ancora temporali e nubifragi : Meteo oggi - Migliora in Sicilia, ancora temporali e nubifragi al Centro-Sud. Meteo oggi - Dopo una nottata particolarmente instabile sulla Sicilia, le condizioni Meteorologiche sono finalmente...

Sardegna - il maltempo continua : trovata morta donna dispersa nel Cagliaritano - Ore d'ansia per un pastore : Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nella zona. La macchina della Protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle ...

maltempo Calabria - rimane l’sos : continuano le ricerche del bimbo disperso [FOTO] : 1/20 Luigi Salsini - LaPresse ...

maltempo in Calabria - il capo della Protezione civile : 'L'allerta continua' : 'L'allerta arancione continuerà fino alle 24 di stanotte' mette in guardia Carlo Tanzi, capo della Protezione civile della Calabria, che prova a spiegare quali siano state le problematiche che hanno ...

Calabria - continuano le ricerche del bimbo disperso. Allarme rosso maltempo - 400 sfollati a Crotone : REGGIO Calabria - Notte di apprensione nella Calabria assediata dal maltempo. In provincia di Lamezia il forte vento ha tenuto lontane le nuvole mentre la pioggia ha colpito il Crotonese dove, per ...

maltempo Calabria - continuano le ricerche del bambino disperso - : Il bimbo di 2 anni era con la madre e il fratello maggiore quando la piena di un torrente li ha travolti: la donna e l'altro figlio sono stati ritrovati senza vita a San Pietro Lametino. Allerta ...