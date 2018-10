Il Leicester non si ferma dopo la tragedia | andrà a Cardiff | ma non in aereo come da

Tragedia Leicester - l’infortunio non ferma Amartey : il ghanese allo stadio in stampelle per rendere omaggio al presidente : Il difensore ghanese del Leicester si è presentato in stampelle al King Power Stadium per rendere omaggio al proprio presidente Commozione e tristezza al King Power Stadium, dove i tifosi del Leicester e non solo stanno rendendo omaggio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, scomparso sabato insieme ad altre quattro persone nello schianto del suo elicottero nel parcheggio dello stadio. AFP/LaPresse La squadra e l’intero staff ...

Leicester - l’ex Mahrez non dimentica il suo vecchio presidente : “Ha fatto tantissimo per me” : Con 4 reti in 10 presenze sulla sponda azzurra di Manchester, Riyad Mahrez si sta riavvicinando ai livelli del miglior periodo con la maglia del Leicester. Ieri sera, al termine dell’incontro tra Tottenham e Manchester City, deciso proprio da una sua rete, l’esterno algerino ha ricordato il suo ex presidente Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente scomparso a seguito di un incidente con il suo elicottero: “È molto ...

Dramma Leicester e commenti choc : 'Non poteva capitare alla Juventus?' : Tanti i messaggi di vicinanza alla squadra e alle famiglie delle potenziali vittime , non è ancora stata ufficializzata l'identità delle persone a bordo del velivolo, , il mondo dello sport si è ...

Leicester - l'elicottero del presidente si schianta nel parcheggio del King Power Stadium e va a fuoco. Mistero : non è confermata la sua presenza a bordo : l'elicottero del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato al suolo nei pressi del King Power Stadium, mezz'ora dopo la fine della partita di sabato...

