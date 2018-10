Il Governo cancella le «Cattedre Natta» volute da Renzi |  addio ai 500 supercervelli

Governo - Di Maio : “Siamo sotto attacco da parte di chi vuole cancellare diritti. Restiamo compatti” : “Come Governo dobbiamo essere sempre più compatti. Questo è un Governo che può cambiare veramente l’Italia. Se teniamo duro Il 2019 sarà l’anno del cambiamento. Stanno provando a fermarci in tutti i modi: non mi riferisco ai poteri occulti ma a chi non vuole dimostrare che è possibile cambiare le cose senza tagliare diritti e servizi ai cittadini”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della conferenza stampa di ...

Il Governo cancella le pensioni degli ebrei vittime di persecuzioni razziali : Al fine di finanziare il fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale, il governo Lega-M5S ha deciso di tagliare gli assegni destinati agli ebrei perseguitati durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel testo del Decreto fiscale appena approvato dall'esecutivo figura un taglio da 50 milioni di euro al "sostegno in favore dei pensionati di guerra e dei perseguitati politici e razziali" che in sostanza va a cancellare, ad esempio, le pensioni ...

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

Il Governo cancella a sorpresa il numero chiuso alla facoltà di Medicina. Bussetti : non mi risulta : «Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È l’annuncio a sorpresa contenuto nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso stanotte. La misura, secondo la nota di Palazzo Chigi, è contenuta nella Legge di Bilancio che il governo ha approvato....

Il sindaco di Lampedusa : “Porti chiusi? Macché. Gli sbarchi qua continuano - il Governo ha cancellato la nostra isola dalla politica”<br /> : “Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai finiti, i porti non sono chiusi. Dal mese di maggio c’è una media di cinque sbarchi al giorno. Ma la politica e il Governo cercano di cancellarci per creare contrasto con ciò che si va dicendo in giro sul tema degli sbarchi e dei respingimenti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in un'intervista a The Post Internazionale: "Tutte le persone ...

Lampedusa - Governo e istituzioni assenti alla Giornata della memoria. “Si vogliono cancellare i morti del 3 ottobre 2013” : Perpetuare la memoria della tragedia perché l’orrore non si ripeta. Portare i ragazzi delle scuole superiori a Lampedusa nonostante la resistenza del ministero dell’Istruzione. Ricordare le 368 vittime del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 nelle acque dell’isola, a dispetto dell’assenza degli esponenti del governo M5s-Lega. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione si è tenuta come ogni anno ...

Aquarius 2 - scontro tra Ong e Governo. Panama cancella la nave dai registri navali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 23 settembre la nave Aquarius 2 ha tratto in salvo 47 persone al largo della costa libica e, nelle stesse ore, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che Panama ha deciso di cancellare l’imbarcazione dai registri navali, rendendone più complessa la navigazione o, come si dice in gergo, lasciandola senza bandiera. Sul giornale online ...