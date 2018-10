Il Frosinone | dopo lo stadio Stirpe | vara il progetto Cina

Torino - gioia infinita con Berenguer dopo la battaglia con il Frosinone : 3-2 : Longo Torino - Frosinone 3-2, cronaca e tabellino La classifica di Serie A Torino Frosinone Baselli Berenguer rincon Belotti Tutte le notizie di Torino Per approfondire

Frosinone a secco dopo 6 partite. Eguagliato il record negativo del Catania 1970-71 : Con il 4-0 dell'Olimpico il Frosinone di Moreno Longo entra nella storia della Serie A con una statistica che certifica il suo inizio da incubo: zero gol realizzati nelle prime 6 giornate. Il digiuno ...

Cristiano Ronaldo ed il suo commento social dopo la vittoria di Frosinone : Cristiano Ronaldo ha segnato il gol del vantaggio ieri per la sua Juventus vittoriosa a Frosinone per 2-0 “Un’altra importante vittoria. Avanti cosi ragazzi, tutti insieme“. E’ il commento sui social di Cristiano Ronaldo dopo il 2-0 della Juventus a Frosinone, vittoria aperta da un gol del portoghese all’81’. La squadra di Allegri continua il suo cammino in campionato a punteggio pieno con 5 vittorie. ...