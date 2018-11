Il doodle di Halloween è il primo gioco cloud di Google : Si gioca in multiplayer nei panni di fantasmini impegnati ad acchiappare le fiammelle. Un assaggio del servizio che Big G intende offrire per il gaming

Come si gioca al doodle di Google per Halloween (e un po’ di storia) : (Immagine: Google.com) Google festeggia Halloween con un doodle ludico a tinte horror a cui giocare da soli o coinvolgendo gli amici. Cliccando sul doodle e poi sul pulsante Crea partita viene restituito un link da inviare al massimo a 8 persone. In alternativa si può giocare da soli, lo scopo rimane lo stesso, ovvero mangiare le code dei nemici, un mix tra una reinterpretazione di Snake e una di Pac-Man. Google a parte, in queste ore le persone ...