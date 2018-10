Il caso Tyler Barriss | lo swatter che ha portato alla morte di un uomo colpito da 46 capi

eurogamer

: Si torna a parlare di #swatting e dell'uomo accusato di omicidio nel caso Andrew Finch - Eurogamer_it : Si torna a parlare di #swatting e dell'uomo accusato di omicidio nel caso Andrew Finch - guccviangel : @AliceFairheart a me dipende, cioè non mi fa impressione il sangue e cose così, ma se fosse successo a qualcuno (co… - bisexualexander : Pubblico i meme!Tyler, le foto di Josh Dun mezzo nudo ed altre cose a caso, seguitemi in tanti e rendetemi famosa: -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Lo Swatting è un fenomeno che ha preso piede in maniera quasi incontrollata tra i giocatori e che consiste sostanzialmente in un fintorme che spinge le forze dell'ordine a intervenire a casa della povera vittima di questo "scherzo". In certi casi, come nelAndrew Finch, questo stupidissimo scherzo haanche. Oggi torniamo a parlare proprio di uncoinvolto in prima persona nelladi Finch.è l'accusato di aver causato ladi Finch spingendo la swat a intervenire a casa del povero ventottenne. Naturalmente non ha premuto alcun grilletto ma soprattutto negli USA le autorità stanno cercando di introdurre pene sempre più dure per lo swatting. In Kansas, per esempio, lo swatting può portare fino a una sentenza di 41 anni di carcere dopo l'introduzione di una legge che prende il nome proprio del povero Andrew Finch.Mentre la madre di ...