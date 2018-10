Il cancro ha già perso | l' oncologo Michele Maio spiega perché

Nadia Toffa e il cancro/ La piccola Totò è la sua nuova alleata : “Che tenera - la adoro già” : Intervistata dalla rivista Oggi, Nadia Toffa parla della paura di morire e dalla rabbia provata dopo la scoperta della recidiva, che l'ha obbligata a riprendere le cure.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:13:00 GMT)

Monsanto - ridotto risarcimento a giardiniere Usa malato di cancro - : Il tribunale di San Francisco conferma la colpevolezza del colosso dei prodotti agricoli, ma abbassa il risarcimento all'uomo - un 46enne che per 30 anni ha lavorato nelle scuole pubbliche ...

Peptidi anticancro ed energia smart : le startup italiane premiate alla gara europea sull'innovazione : All'Innoveit awards dell'Istituto europea per l'innovazione si distinguono due startup italiane specializzate nei settori della sanità e dell'energia

Mamma morta di cancro : doveva morire da mesi - ma resiste per festeggiare il primo compleanno del figlio : La 29enne inglese Nicola era affetta da un cancro al cervello con prognosi infausta, e la nascita del suo bambino era stata quasi un miracolo. Il piccolo sarà adottato dallo zio materno, che lo crescerà con la moglie.Continua a leggere

Mangiare le unghie non fa venire il cancro : L'abitudine del mangiarsi le unghie non è causa di tumori. A far nascere il dubbio è stata la notizia della storia di una ragazza australiana alla quale è stato amputato un dito della mano a causa di ...

L'alcol danneggia il DNA e apre le porte al rischio cancro : Un team di scienziati del MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge ha scoperto quello che appare uno strettissimo legame tra l'assunzione di bevande alcoliche e lo sviluppo del cancro. La ...

Unghie - il caso della ventenne malata di cancro perché le mangiava : come lo ha scoperto : L'ossessione per le Unghie della 20enne australiana Courtney Whithorn dopo quattro anni è diventato un caso emblematico per i medici che mettono in guardia sui rischi di divorare le dita nei momenti di stress e nervosismo. La ragazza ha infatti scoperto di aver sviluppato un tumore chiamato acral le