Il calciomercato del giorno – Tutte le occasioni a parametro zero FOTO ...

Il calciomercato del giorno – Colpaccio Juventus a gennaio? : Il calciomercato del giorno – “Pogba? Credo che sia uno dei migliori giocatori in circolazione al mondo. Ma è del Manchester United. Gennaio è lontano, noi siamo attenti al mercato e c’è ancora tempo”. Queste le parole del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, intervistato da Sky, commenta le voci che vogliono i bianconeri decisi a riprendersi il forte francese campione del mondo, in rotta con Mourinho allo United. SCARICA ...

Il calciomercato oggi – Tutti i nomi del sostituto di Emre Can : Il calciomercato oggi – Non arrivano buone notizie in casa Juventus sulle condizioni del calciatore Emre Can, al tedesco è stato riscontrato un nodulo tiroideo, un fulmine a ciel sereno per il calciatore che stava trovando la migliore condizione. Come annunciato in conferenza da Massimiliano Allegri il mediano molto probabilmente sarà costretto all’operazione, in questo caso i tempi di recupero sarebbero stimati anche in due mesi, ...

calciomercato - annuncio bomba della Juventus : “colpaccio a gennaio!”. Ecco le FOTO e NOMI degli obiettivi di mercato : 1/15 LaPresse/Daniele Badolato ...

Il calciomercato oggi – Ecco il portiere della Juventus per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...

Il calciomercato del giorno – I nomi per l’eventuale sostituto di Velazquez : Il calciomercato del giorno – L’Udinese è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, la situazione di classifica adesso è delicata per i bianconeri. La squadra di Velazquez è reduce da quattro sconfitte consecutive, pesante soprattutto quella contro il Bologna ed adesso la posizione dell’allenatore è a serio rischio. Oltre ai mancati risultati a non convincere è il gioco dell’Udinese, per questo motivo ...

Il calciomercato del giorno – I nomi per l’eventuale sostituto di Inzaghi : Il calciomercato del giorno – Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, una partita che ha regalato spettacolo è stata quella che ha visto di fronte Bologna e Torino, 2-2 il risultato finale. Ospiti in doppio vantaggio con Iago Falque e Baselli, poi reazione dei padroni di casa prima Santander e poi con Calabresi. Clamoroso retroscena su Filippo Inzaghi, vicinissimo all’esonero. Secondo le ...

Il calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...

calciomercato Roma - Schick : 'Mi pesa il prezzo del cartellino. Juventus? Ecco come è andata' : Con la Roma ancora stenta a decollare, ma Patrick Schick ha tutta la fiducia del suo allenatore. Di Francesco lo sostiene, lui per ora risponde con i gol in nazionale, in attesa di scoppiare ...

calciomercato - Patrik Schick spiega il no della Juventus - un colpo che sembrava già fatto : Patrik Schick sembrava essere già della Juventus, ma poi qualcosa andò storto ed il centravanti ceco finì alla Roma Patrik Schick ha parlato dell’estate 2017 caldissima vissuta tra Europei Under 21 e Calciomercato. Il calciatore ceco sembrava vicino alla Juventus, ma poi non se ne fece nulla e finì alla Roma come spiegato dallo stesso Schick ad hattrick.cz: “La dirigenza della Juventus non ha accettato i risultati del mio ...

calciomercato Inter e Milan - interessa un talento della Nazionale : Ausilio al lavoro per gennaio per battere sul tempo i rossoneri : Le prestazioni di Nicolò Barella in questa prima fase di stagione, oltre a farlo entrare nel giro della Nazionale con la cui maglia ha anche avuto modo di giocare da titolare sia contro l’Ucraina che contro la Polonia, lo hanno avvicinato alla definitiva consacrazione. Conseguentemente, è aumentato anche l’Interesse di alcuni top club della massima serie nei confronti del gioiellino del Cagliari. Negli ultimi giorni pare che ...

Il calciomercato del giorno – Ecco il sostituto di Piatek! : Il calciomercato del giorno – Un inizio di stagione stratosferico per l’attaccante Piatek, il polacco sta trascinando il club rossoblu con gol e grandi prestazioni. Sempre più entusiasta il presidente Preziosi che svela importanti novità in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Era fine maggio: io, la tv e nessun altro. Ho un modo di valutare i giocatori tutto mio, devo essere da solo, senza condizionamenti e guardare una ...

calciomercato Milan - le parole dell’ad del Flamengo chiariscono il futuro di Paquetà : Fino a ieri sembrava tutto fatto tra Milan e Flamengo per il trasferimento di Paquetà in rossonero, poi il presunto inserimento del Real Madrid nella trattativa. Oggi le precisazioni dell’Amministratore delegato della società carioca Bruno Spindel, che in una lunga intervista a “Coluna do Flamengo”, ha dichiarato: “Abbiamo già firmato il contratto con il Milan e intendiamo rispettarlo. Nessun contatto con il Real e ...

calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

Il calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...