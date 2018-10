Il bagaglio a mano resta gratis Sospesi gli aumenti di Ryanair e Wizz

Antitrust : Supplemento bagaglio a mano - stop policy Ryanair e Wizz Air : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

'Il bagaglio a mano a bordo deve essere gratis'. L'Antitrust contro Ryanair e Wizz Air : L'Antitrust , dopo l'avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air , che sarebbe ...

L'Antitrust stoppa Ryanair - sospeso il supplemento per il bagaglio a mano : L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal primo novembre 2018.Lo si legge in una nota delL'Antitrust. In base alla nuova policy "è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta ...

Costo bagaglio a mano Ryanair e Wizzair : l'Antirtitrust chiede risposte entro nove giorni : Sulla vicenda del Costo dei bagagli a mano sui voli Ryanair, si registra un nuovo intervento dell’Antitrust che, dopo il procedimento avviato lo scorso 20 settembre nei confronti della compagnia leader nei voli low cost per la nuova policy sul trasporto dei bagagli, ha ora intimato la sospensione del pagamento chiedendo una risposta entro nove giorni. Un vero e proprio ultimatum da parte dell’Autorita' garante per la concorrenza che riguarda, ...

