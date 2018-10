Igor il russo - al via l’udienza preliminare a Bologna. Figlia di una vittima : ‘Stato ci ha abbandonati perché non ha pelle nera’ : “Non voglio un processo pubblico“. È una delle poche frasi pronunciate da Igor il russo, al secolo Norbert Feher, durante l’udienza preliminare a Bologna del processo in cui è imputato di 11 reati, tra cui gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia ambientale Valerio Verri e il tentato omicidio di un collega di quest’ultimo, Marco Ravaglia. Nell’aprile 2017, dopo i delitti, Feher era stato l’oggetto ...

Igor - non voglio un processo pubblico : ANSA, - BOLOGNA, 31 OTT - "Non voglio un processo pubblico". E' una delle poche frasi pronunciate da 'Igor' nell'udienza preliminare a Bologna. Il serbo, al secolo Norbert Feher, ha solo dato brevi ...

"Igor - lo Stato se ne disinteressa perché non ha la pelle nera" : L'accusa della figlia di una vittima. Al via l'udienza in videoconferenza con la Spagna. Il killer: "Non voglio un processo pubblico"

Moviola serie A - Napoli-Roma : Santon-Milik - non c'è rIgore. Dzeko - dov'è la simulazione? : Napoli-Roma 1-1 MASSA Santon-Milik, non c'è rigore: Dzeko, dov'è la simulazione? Partita molto tosta, la interpreta bene Massa, finalmente,. Su tutti: il richiamo ad Hamsik, a brutto muso, ricambiato, ...

I granata recriminano per un rIgore non concesso : leggi la cronaca di Adriese - Belluno ADRIA , RO, - 'Abbiamo commesso un'ingenuità nella ripresa e pareggiato, ma non possiamo lamentarci, e non possiamo neanche pensare che non sia accaduto nulla ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «RIgore? Non voglio commentare» : Empoli - Aurelio Andreazzoli è deluso dopo la sconfitta con la Juve . Il suo Empoli, però, ha offerto la prestazione per l'ennesima volta: " C'è delusione stasera, perchè dopo tanto sacrificio i ...

Empoli-Juventus diretta live 1-0 : proteste per un rIgore non fischiato! [FOTO e VIDEO] : 1/9 Marco Bucco/LaPresse ...

La bodyguard di Meghan Markle/ Ecco chi la protegge : capelli biondi e fisico vIgoroso - ma non è la sola… : Meghan Markle si è trovata in difficoltà proprio di recente, tra la folla del mercato delle isole Fiji, a correre in suo aiuto è arrivata la sua personale bodyguard.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:15:00 GMT)

Il Colle richiama governo e Ue : 'Ok equilibrio dei bilanci - ma non astratto rIgore' : 'Questa responsabilità - sottolinea - accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio indivisibile'. ...

'L'equilibrio di bilancio non è astratto rIgore' - Mattarella - : Rimini, 23 ott., askanews, - 'La logica dell'equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore: ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua ...

Mattarella : equilibrio di bilancio non è astratto rIgore : Rimini, 23 ott., askanews, - 'La logica dell'equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore: ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua ...

Manovra - Mattarella 'Nessuno può sottrarsi all equilibrio dei bilanci. Non è astratto rIgore' : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

Roma - Di Francesco : 'Il rIgore ci ha cambiato - non siamo riusciti a reagire. Dzeko? Non possiamo affidarci solo a lui' : Ricomincia nel modo peggiore possibile il campionato della Roma: all'Olimpico arriva una sconfitta dolorosa contro la Spal, capace ti tenere a secco i giallorossi e di segnare due gol, con Petagna , ...

DIRETTA / Piacenza-Carrarese (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Tavano riapre su rIgore ma non basta : DIRETTA Piacenza-Carrarese, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone A(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:11:00 GMT)