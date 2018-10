Igor | lo Stato se ne disinteressa perché non ha la pelle nera

Copa Libertadores - il River Plate è la prima finalista : steso in rimonta il Gremio con un rIgore contestato : La formazione argentino vince in rimonta a Porto Alegre e conquista la finale della Copa Libertadores, dove affronterà la vincente tra Palmeiras e Boca Il River Plate è la prima finalista di Copa Libertadores. La squadra argentina vince 2-1 a Porto Alegre contro il Gremio ribaltando lo 0-1 subito all’andata a Buenos Aires. Decisivo al 95′ un rigore per i ‘millonarios’ concesso con l’ausilio del Var e ...

Squalifica Chiesa – Ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il contestato rIgore di Fiorentina-Atalanta : dopo il contestato episodio del calcio di rigore di Fiorentina-Atalanta, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla possibile Squalifica dell’esterno della Viola Il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina durante la partita dell’ultimo turno di Serie A aveva fatto molto discutere. Federico Chiesa è caduto in area di rigore, senza essere toccato dal difensore dell’Atalanta Toloi, con una dinamica tale ...

Fiorentina-Atalanta 2-0 - Pioli : “RIgore - Chiesa è stato intelligente” : Fiorentina-Atalanta 2-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria della Fiorentina tra le polemiche sull’Atalanta. A far discutere è stato infatti il calcio di rigore concesso ai viola per il presunto contatto tra Chiesa e Toloi. Un tiro dagli 11 metri in cui vi è il forte dubbio che l’esterno offensivo dei gigliati si sia lasciato […] L'articolo Fiorentina-Atalanta 2-0, Pioli: “Rigore, Chiesa è stato intelligente” ...

Inter-Fiorentina - “polemiche Var” : Icardi sblocca su un rIgore contestato [VIDEO] : Inter-Fiorentina, Victor Hugo ed il suo tocco lieve di mano hanno sbloccato la gara di San Siro: Icardi non ha perdonato dal dischetto Inter-Fiorentina, Mauro Icardi ha sbloccato la gara di San Siro con un calcio di rigore concesso da Mazzoleni per un mani in area di Victor Hugo. Il tocco del calciatore viola sembra essere molto ma molto lieve, anche se dalle immagini sembra che il pallone tocchi un dito della mano del difensore. Ecco il ...