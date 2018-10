Ibl | Mezzadri di Stato | una proposta fuori tempo | tutta da ridere 

romadailynews

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)di, unada ridere – Coltivare la terra, oggi più che mai, non è un’arte che si improvvisa – Secondo quando si apprende dalle agenzie di stampa, nella bozza di disegno di legge di bilancio – rileva un editoriale dell’Istituto Bruno Leoni – ci sarebbe anche la concessione di terreni gratis alle famiglie in attesa del terzo figlio. Il governo vorrebbe cogliere due obiettivi in un colpo solo: incentivare la natalità e favorire lo sviluppo di aree depresse dal punto di vista socioeconomico. La metà dei terreni abbandonati o incolti del Mezzogiorno e le terre demaniali a vocazione agricola – aggiunge l’istituto – verrebbero dati gratuitamente per almeno 20 anni alle famiglie disposte ad avere un terzo figlio, le quali potranno anche beneficiare di un mutuo fino a 200.000 euro senza ...