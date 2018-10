I trattamenti che preparano il tuo corpo all’arrivo del freddo

vanityfair

: RT @RCMedicinaEstet: La Carbossiterapia agisce: -sulla cute che sarà + tonica, compatta e luminosa -sul grasso, riattivando il metabolismo… - savyinthesky : RT @RCMedicinaEstet: La Carbossiterapia agisce: -sulla cute che sarà + tonica, compatta e luminosa -sul grasso, riattivando il metabolismo… - blue_lady58 : RT @mariopaps: I trattamenti hanno anche ridotto i disturbi legati all'obesità nei topi, come l'iperglicemia - eccesso di zucchero nel sang… - blue_lady58 : RT @mariopaps: 'Abbiamo scoperto che otto trattamenti con BP3 in 18 giorni sono stati sufficienti per ridurre il grasso nei topi obesi di o… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Thermae Sumptuose: una calda coccolaPino mugo e arnica contro infiammazioni e spossatezzaPer chi vive in cittàPrevieni i rafri con le essenze dei boschiFai il pieno di Vitamina CThe Art of Touch in tre fasiCentoundici gradi di benessere e nutrimento per la pelleTutto il potere delle pietre primordialiMassaggio all’olio e miele dalla tradizione russaPiù protezione alle pelli sensibiliAyurveda, hot stone e scrub per affrontare l'invernoRiattiva la circolazioneIris toscano e Jojoba per una ritrovata vitalitàIdroterapia per regolare la temperaturaFango sauna detossinanteTutti i benefici dell'ambraContrasta le basse temperature Trattamento al cioccolato, per una dolce coccola invernaleTutta la dolcezza del mieleMasque Modelant Recupera l'energia con il rituale delle future sposeRituale OlivOilHydro-Detox No GravityCome diventare una regina delle neviAumenta le difese immunitarie con ...