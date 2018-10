I rischi per l'economia globale sono aumentati : Stando a quanto riporta l'ultimo Bollettino Economico della Banca d'Italia, nelle principali economie avanzate la crescita rimane solida, ma il commercio mondiale ha sensibilmente rallentato e sono ...

Cittadella : viali completamente al buio. rischi per studenti e lavoratori : BRINDISI - Per vedere dove si mettono i piedi, bisogna farsi luce con il display dello smartphone. I viali della Cittadella della ricerca sono completamente al buio. Di lampioni accesi, neanche a ...

Acqua alta - dramma a Venezia : “gravi danni alla Basilica di San Marco - è invecchiata di 20 anni in un solo giorno. rischiamo di perdere i preziosissimi mosaici” : “In un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’anni, ma forse questa è una considerazione ottimista“. E’ la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, e Pierpaolo Campostrini, procuratore di san Marco con delega ai Servizi tecnici. La Basilica, infatti, ha subito danni dopo l’allagamento di ieri a Venezia. “La pazienza ha il limite della responsabilità“, scrivono in un ...

Stadio Roma - chiusa l'inchiesta : 20 persone rischiano il processo : Roma - La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma , con venti persone tra cui l'imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “gialla” oggi e domani per rischio idrogeologico localizzato : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi, il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni Meteo, ha diramato un’Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Il responsabile del Centro Funzionale, Antonio Iovino, ricorda che “e’ ancora in ...

Chi sono i ribelli M5S - perché dicono no al governo (e ora rischiano l’espulsione) : Dalla protesta di piazza, alla prova di governo crescono i mal di pancia. Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio

Alimenti : richiamate uova di gallina per rischio salmonella [DETTAGLI] : Il Ministero della Salute rende noto che sono stati richiamati lotti di uova di gallina fresche da un allevamento in batteria per rischio microbiologico da salmonella enteriditis. Le uova sono state richiamate dal produttore Avicola Sagittario di Galante & C. I lotti interessati sono 081118/3 – 111118/3 – 131118/3 con scadenza 08/11/18-11/11/18-13/11/18, prodotti nello stabilimento C. da Strangolata di Bugnara ...

Allarme dei medici - le pillole per la pressione "aumentano il rischio di tumore ai polmoni" : Le pillole per la pressione del sangue potrebbero avere un terrificante effetto collaterale: aumenterebbero infatti il rischio di tumore ai polmoni. E' quanto rivela una ricerca della McGill University di Montreal, in Canada, che ha di conseguenza chiesto la possibilità di "ulteriori studi, con foll

Stadio della Roma - chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

Ciclismo - Martinelli : 'E’ troppo rischioso per Nibali puntare al Tour de France' : Con il percorso del Tour de France ormai scoperto e quello del Giro d’Italia che sara' svelato ufficialmente tra due giorni [VIDEO], comincia il periodo delle scelte e dei programmi per i grandi campioni. Chi punta alla vittoria delle corse a tappe sta gia' pensando se puntare sul Giro, sul Tour o provare l’azzardo del doppio impegno. Nei primi ritiri delle squadre, tra qualche settimana, saranno prese le decisioni definitive, ma gia' ora ci ...

Cancro - ‘oncochip’ per scoprire persone a rischio : testato dal 2019 su 4000 pazienti. “Sarà la carta d’identità del tumore” : Scovare e identificare le persone che sono predisposte, per familiarità e genetica, al Cancro, ma che ancora non sanno di essere a rischio. È uno degli obiettivi del nuovo ‘oncochip‘, la sfida della diagnostica molecolare che si prefigge di smascherare più tipi di tumore, analizzando quasi 500 geni in un colpo solo. Il dispositivo, messo a punto dai ricercatori dell’Alleanza contro il Cancro (Acc), la più grande rete di ricerca ...