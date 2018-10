I Medici | la serie Tv è così sciatta da somigliare a Beautiful Cosa abbiamo fatto per

I Medici 2 - Aurora Ruffini e Matteo Martari rivelano la difficoltà più grande nel girare la serie : È cominciata la seconda stagione della serie evento internazionale I Medici, in onda su Rai1 ogni martedì in prima serata, di cui sono state trasmesse per ora la prima e la seconda puntata. Accanto al personaggio di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico, interpretato dal giovane Daniel Sharman (QUI tutto quel che bisogna sapere su di lui), tra gli altri, ci sono anche la sorella Bianca e il rivale Francesco de’ Pazzi, interpretati ...

Cast e personaggi di Bodyguard su Netflix - la serie con Richard Madden de I Medici arriva dal 24 ottobre : Cast e personaggi di Bodyguard debuttano oggi, 24 ottobre, su Netflix. La serie inglese, campione di ascolti nel Regno Unito, arriva finalmente anche in Italia per conquistare il suo pubblico. Richard Madden è il protagonista di questo thriller al cardiopalma, tra sesso, action e giochi di potere nei corridoi del governo britannico. L’ex star dei Medici e de Il Trono di Spade veste i panni David Budd, un eroico ma instabile veterano di ...

Da I Medici a I Borgia - le nuove serie tv raccontano un Rinascimento violento e sessista : Chi vuole esser cinico potrebbe ravvedere in questo un tratto di modernità, e magari invocare la cronaca odierna sulle tresche fra politici e veline, o quella altrettanto squallida che scopre ...

I Medici - la fiction torna su Rai1. Tra morti impossibili e una Firenze inventata : tutti gli errori della prima serie : Ancora pochi giorni e la seconda stagione della serie televisiva I Medici andrà in onda su Raiuno. Saranno di nuovo otto episodi in quattro prime serate. La prima stagione, due anni fa, ebbe un discreto successo di pubblico, con uno share tra il 31 per cento del secondo episodio e il 24 del penultimo. Anche la critica oscillò tra chi aveva apprezzato il tentativo di avvicinare la storia al pubblico televisivo – e per di più con storie ...

Killing Eve - Sabrina - Kidding e I Medici tra gli appuntamenti de Il Festival delle Serie Tv. Il programma : Il Festival delle Serie Tv (o FeST per gli amici) è pronto ad accogliere i fan della serialità dall'11 al 14 ottobre a Milano presso il Santeria Social Club dove troveranno incontri, proiezioni e dj set notturni tutto dedicato al mondo delle Serie tv internazionali ma anche italiane con vocazione internazionale come la seconda stagione de I Medici. Flavio Parenti sarà il padrino di questa Festa delle Serie tv pensata dai Marina Pierri e ...

La serie Bodyguard con Richard Madden arriva su Netflix - l'attore torna in tv dopo I Medici e Il Trono di Spade : Si tratta di un corpo speciale, istituito nel 2015, il cui scopo è quello di proteggere i personaggi più importanti della scena politica britannica, dal Primo Ministro ad altri capi di gabinetto. ...

La serie Bodyguard con Richard Madden arriva su Netflix - l’attore torna in tv dopo I Medici e Il Trono di Spade : Nel Regno Unito, la serie Bodyguard con Richard Madden sta registrando picchi di ascolti, ed è solo al quinto episodio della prima stagione. Lo show in onda su BBC One è ambientata tra le sale del potere britannico e racconta una storia fatta di mistero, sesso e potere. Nei corridoi del potere, e vede l'ex star dei Medici e de Il Trono di Spade nei panni David Budd, un eroico ma instabile veterano di guerra, che lavora come Specialist ...