I lottatori della domenica di San Salvador

McGregor-Numagomedov - quanti soldi guadagnano i lottatori? Il montepremi per la sfida stellare della MMA : Conor McGregor e Khabib Numagomedov sono pronti per affrontarsi nell’attesissimo match che mette in palio la corona mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda la MMA: stanotte (ore 04.00 italiane, diretta streaming su Dazn) andrà in scena l’incontro più atteso dell’ultimo decennio nell’ambito delle arti marziali miste. Si preannuncia una battaglia campale tra due stelle indiscusse di questo sport: da una parte il ...