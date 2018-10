I figli di una delle vittime di ʼIgor il russoʼ | “Fa più scalpore se il killer ha la

I figli di una delle vittime di 'Igor il russo' : 'Fa più scalpore se il killer ha la pelle nera' : "Siamo qui perché ha ucciso nostro padre. Assassinio che si poteva evitare. Siamo qui per assistere ad un processo in tv perché lo Stato non è riuscito a prenderlo e ha fatto altre vittime in Spagna. ...

La rabbia dei figli di una vittima : "Fa più scalporeun killer con la pelle nera piuttosto che Igor" : A Bologna udienza preliminare per il killer di Budrio."Non voglio un processo pubblico" è stata una delle poche frasi pronunciate. In aula la rabbia di Francesca ed Emanuele, i figli di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 aPortomaggiore

Cina - il papà voleva figlio maschio ma nasce una femmina : la vende per 5mila euro : Una vicenda tanto grave [VIDEO]quanto inconsueta si è verificata nelle scorse settimane in Cina, precisamente nella provincia di Zhejiang, dove un uomo, diventato padre per la seconda volta, ha preso la decisione di vendere la propria figlia ad una coppia dopo essere venuto a conoscenza che si trattava di una bambina e non di un maschietto. Il desiderio dell'uomo, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, era quello di avere ...

Ecco perché la nuova misura “terra a chi fa figli” non è una grande idea : Famiglia toscana a metà del Novecento. (Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Getty Images) Fra le misure previste nella legge di bilancio in arrivo al Parlamento, una in particolare merita di essere segnalata. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, “un articolo della bozza è dedicato a interventi per ‘lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica‘. Prevede che siano ‘concessi gratuitamente‘ terreni ...

Bonucci - Chiellini e Perin a Disneyland Paris con mogli e figli : è una ‘Juventus Family’ anche in vacanza : Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin volano con le rispettive famiglie a Disneyland Paris nel giorno di riposo della Juventus Mentre Paulo Dybala si è concesso una giornata romantica ad Amsterdam insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (VEDI QUI), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin insieme alle proprie famiglie sono volati a Parigi nel giorno di riposto della Juventus. Più precisamente a Disneyland Paris, i tre ...

Cambia il pannolino al figlio e fa una scoperta choc : ecco cosa ha trovato : Dopo la paura, ha raccontato la sua disavventura su Facebook una giovane mamma britannica. Il suo post ha fatto presto il giro della rete, ottenendo condivisioni e un’infinità di commenti da parte di altre mamme preoccupate dopo quella scoperta all’interno del pannolino che aveva appena messo a suo figlio. Questo d’altronde era il suo intento: metterle in guardia, avvertirle che è bene controllare sempre e non dare nulla per ...

Vicky Pattison ha provato una app che mostra come sarà suo figlio e il risultato è LOL : O meglio, terrificante

"Una maledetta e schifosa buca - così è morta mia figlia Elena" : Elena Aubry è morta a soli 25 anni, vittime delle strade di Roma. La giovane ha perso la vita in seguito a una caduta in moto su via Ostiense per colpa delle pessime condizioni del manto stradale, costellato di buche."Una strada che aveva tutti i requisiti per ammazzare una persona" dice la madre Graziella Viviano a Cristiano Pasca, inviato della trasmissione di Italia 1, che ha realizzato il servizio-inchiesta. Elena è morta per la ferita ...

VANNI ODDERA/ E la mototerapia per disabili : la figlia Alma di pochi mesi a bordo di una moto (La prima volta) : VANNI ODDERA ha fatto della mototerapia la sua missione di vita. Una scelta a favore del sostegno dei bambini disabili. Oggi sarà ospite a La prima volta(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:20:00 GMT)

Alessandra Amoroso a Verissimo : 'Presto una pausa per fare un figlio' : 'Scrivono sempre che sono incinta o che devo sposarmi, anche se non è vero. Sicuramente in futuro ho voglia di sposarmi e fare dei figli' dice la cantante pugliese, Alessandra Amoroso, ospite del ...

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

