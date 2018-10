tennisworlditalia

: I consigli di Roger Federer e di suo padre Robert ai giovani giocatori - TennisWorldit : I consigli di Roger Federer e di suo padre Robert ai giovani giocatori -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il mondo del tennis è grande, non devi mai perdere la gioia per questo sport '. Yves Allegro , ex tennista professionista e ora allenatore, ritiene che l'intero sistema tennistico dovrebbe migliorare.