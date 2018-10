I 30 anni della Farmacia Bonfanti di Marsala

Il Giro 2019 si ‘ferma’ a San Giovanni Rotondo : il percorso della Corsa Rosa ignora (di nuovo) il sud d’Italia : Presentato il percorso del Giro d’Italia 2019, San Giovanni Rotondo sarà il punto più a Sud toccato dalla carovana Rosa: ignorate Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna e Campania Dopo le partenze dall’estero, che tanto avevano indignato i sostenitori delle precedenti edizioni del Giro d’Italia, si svelano con la presentazione dell’itinerario 2019 della Corsa Rosa i punti critici del nuovo percorso della ...

'Da sei anni non faccio il biglietto della Circum - ecco perché' : 'Sono sei anni che non faccio il biglietto della Circumvesuviana'. È bastato un post su Facebook per scatenare l'acceso dibattito. Marco Serpico, 21enne di San Vitaliano in Campania, ha dichiarato sul ...

Iaquinta nei guai : l’ex attaccante della Juventus condannato a due anni - reazione furiosa! : Iaquinta condannato – guai per l’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta, il campione del Mondo con la maglia della Nazionale è stato condannato a due anni nel processo di ‘Ndrangheta Aemilia, inizialmente la DDa aveva chiesto sei anni per reati di armi, il padre Giuseppe è stato accusato di associazione mafiosa e condannato a 19 anni. Padre e figlio sconvolti al termine della sentenza e se ne sono andati ...

Emergenza maltempo - mobilitati più di 20mila operatori della Protezione Civile : “Una delle situazioni più complesse degli ultimi 50-60 anni” : E’ stata “una delle situazioni più complesse a livello meteorologico vissute negli ultimi 50-60 anni, da qualche parte sono stati superati i livelli di precipitazioni e portate dei fiumi del ’66, quando si verificò l’alluvione di Firenze e del Tagliamento. Il nostro Paese poi è stato sferzato da venti di tempesta: sono da 16 anni in Protezione Civile e non ho mai visto un bollettino di questo tipo, con questa ...

UniVda - nel consiglio entra l'Assessore alla cultura della Lombardia Aosta - Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli - di annibale Salsa ... : La Giunta regionale ha nominato sempre questa mattina i tre componenti del consiglio dell'Università della Valle d'Aosta , di sua competenza. Si tratta del Professor Stefano Bruno-Galli , docente ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Eros Ramazzotti compie 55 anni e riceve un pensiero speciale e molto social dalle due donne più importanti della sua vita: la figlia Aurora e l'attuale compagna, Marica...

Ambiente - WWF : il 60% della fauna selvatica spazzato via in 44 anni : “La natura è la nostra unica casa e l’unica strada che abbiamo per salvarla (e salvarci) è lanciare un Global Deal per la natura e le persone capace di invertire il drammatico trend della perdita della ricchezza della vita sulla Terra, base del nostro benessere e del nostro sviluppo, agendo con urgenza per garantire in modo sostenibile l’alimentazione a una popolazione crescente, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e ripristinare i ...

Breve storia della latitanza di Cesare Battisti - che l'Italia insegue da 36 anni : In Francia il mondo degli intellettuali della 'gauche' si schiera a suo favore con numerose manifestazioni. 2004 : A febbraio ottiene la cittadinanza francese. Pochi giorni dopo viene arrestato e la ...

Cecilia Bartoli : 'Io - primadonna della lirica - riapro il Galli di Rimini dopo 75 anni' : 'Sono stra-contenta. Riaprire un teatro è un momento storico'. Cecilia Bartoli scende dal palco dell'Amintore Galli di Rimini seguita da dieci minuti di applausi per la prima rappresentazione dopo 75 ...

Paura al GF Vip : maltempo e danni nel giardino della casa : Il maltempo che imperversa in tutta Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti rimasti in gara si sono riparati tra le quattro mura domestiche a causa delle forti raffiche che si sono abbattute su tutta la Capitale. Le uniche temerarie sono state la Sellerona Ela Weber e Martina Hamdy, volto del Meteo Mediaset, che hanno sfidato le folate per restare all’aperto e concedersi un po’ di relax in giardino. ...