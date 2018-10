Humble e THQ Nordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: #Humble e #THQNordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4 - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Humble e #THQNordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4 - Eurogamer_it : #Humble e #THQNordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4 - spaziogames : Una buona occasione per recuperare diversi titoli THQ per PS4 ad un prezzo irrisorio! -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)sta collaborando con THQperunsu PS4, il nome dell'offerta èTHQPlayStation2 e propone titoli per un valore di 269 dollari, tuttavia per le prossime due settimane i giocatori potranno portarsi a casa il tutto spendendo 15 dollari o meno.Come riporta Tech Raptor, spendendo 1 dollaro vi porterete a casa Lock's Quest e Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut, il primo è un RTS mentre il secondo è un platform in 2.5D ambientato in un mondo che cambia a seconda delle scelte del giocatore. Raggiungendo la donazione media otterrete invece This is the Police, in cui dovrete gestire un commissariato di polizia, The Dwarves, un RTS con protagonisti dei nani, Red Faction II, Black Mirror e Destroy All Humans! 2. Red Faction è un FPS fantascientifico ambientato in un pianeta Terra alternativo, Black Mirror è il primo ...