Humble e THQ Nordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4 : Humble Bundle sta collaborando con THQ Nordic per portare un nuovo Bundle su PS4, il nome dell'offerta è Humble THQ Nordic PlayStation Bundle 2 e propone titoli per un valore di 269 dollari, tuttavia per le prossime due settimane i giocatori potranno portarsi a casa il tutto spendendo 15 dollari o meno.Come riporta Tech Raptor, spendendo 1 dollaro vi porterete a casa Lock's Quest e Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut, il primo è un ...