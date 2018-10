Honor Magic 2 con il nuovo Kirin 980 presentato ufficialmente in Cina

Honor Magic 2 è ufficiale con fotocamera a scomparsa e sensore integrato nel display : Honor Magic 2 è finalmente ufficiale ed è molto interessante con la sua fotocamera anteriore a scomparsa: scopriamo specifiche tecniche, immagini, dettagli, data di uscita e prezzi del nuovo top di gamma targato Honor. L'articolo Honor Magic 2 è ufficiale con fotocamera a scomparsa e sensore integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 è ufficiale : fotocamera a scomparsa e display AMOLED : Questo ottobre di presentazioni ci porta qualcosa anche nel suo ultimo giorno, ed è l’interessantissimo Honor Magic 2, che si pone come principale antagonista di Xiaomi Mi MIX 3, infatti ha anche caratteristiche e un leggi di più...

Honor Magic 2 non impressiona su AnTuTu - sarà solo pretattica? : A due giorni dalla presentazione ufficiale, Honor Magic 2 finisce su AnTuTu, dove fa registrare risultati decisamente sorprendenti, in negativo. sarà pretattica o un firmware incompleto. L'articolo Honor Magic 2 non impressiona su AnTuTu, sarà solo pretattica? proviene da TuttoAndroid.

Honor FlyPods : gli auricolari wireless arriveranno il 31 ottobre con Honor Magic 2 : Honor Magic 2 sarà l’ultimo smartphone presentato in questo ottobre ricco di conferenze stampa e sarà il principale concorrente di Xiaomi Mi MIX 3 che abbiamo visto solo qualche giorno fa. Insieme allo smartphone, però, leggi di più...

Honor Magic 2 potrebbe essere disponibile in tre colorazioni - compresa una rosa : Honor Magic 2 appare in nuovi render ufficiosi mostrando nuovamente il suo design, il sistema a scorrimento e le colorazioni L'articolo Honor Magic 2 potrebbe essere disponibile in tre colorazioni, compresa una rosa proviene da TuttoAndroid.

Il rivoluzionario Honor Magic 2 si mostra in alcune immagini reali : Honor si appresta a presentare il Magic 2, lo smartphone che sfiderà apertamente il Mi Mix 3 di Xiaomi con design full display e retro slide per mostrare la fotocamera anteriore Ecco le prime foto ufficiali dell’Honor Magic 2 Oramai mancano pochi giorni alla presentazione di Honor Magic 2 che si appresta a dare un […]

Il rivoluzionario Honor Magic 2 si mostra in alcune immagini reali : Honor si appresta a presentare il Magic 2, lo smartphone che sfiderà apertamente il Mi Mix 3 di Xiaomi con design full display e retro slide per mostrare la fotocamera anteriore Ecco le prime foto ufficiali dell’Honor Magic 2 Oramai mancano pochi giorni alla presentazione di Honor Magic 2 che si appresta a dare un […]

Honor Magic 2 : un video promozionale ci mostra il meccanismo a slider : Un altro chiacchieratissimo smartphone degli ultimi tempi è certamente Honor Magic 2, che assieme allo Xiaomi Mi MIX 3, sarà il primo dispositivo a montare un meccanismo a slider manuale. È proprio quest’ultima parola a differenziarli leggi di più...

Honor Magic 2 appare in presunte immagini ufficiali in due colorazioni : Uno smartphone intorno al quale c’è molta attesa è sicuramente l’Honor Magic 2, che sarà presentato in Cina il 31 ottobre e che sarà il secondo smartphone presentato in questo ricco mese di conferenze stampa leggi di più...

Honor Magic 2 si mostra nelle prime presunte immagini ufficiali - in rosso e blu : Honor Magic 2 si mostra nei primi presunti render stampa, nelle colorazioni rossa e blu, entrambe a gradienti e con tre fotocamere posteriori. L'articolo Honor Magic 2 si mostra nelle prime presunte immagini ufficiali, in rosso e blu proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le specifiche tecniche di Honor Magic 2 : certificazione TENAA avvenuta : Il momento di elencarvi le specifiche tecniche al completo di Honor Magic 2, dispositivo atteso per il prossimo 31 ottobre, è finalmente arrivato. Il dispositivo ha da poco passato la certificazione presso l'ente cinese TENAA (che in genere non sbaglia un colpo, e dà indicazioni su quella che poi effettivamente sarà le specifiche tecniche del dispositivo prossimo alla presentazione), portando all'attenzione la scheda tecnica che stiamo per ...

Honor Magic 2 si palesa nelle prime foto reali con un design a scorrimento e tre fotocamere posteriori : Le prime foto reali ci mostrano il design del nuovo top di gamma di Honor. Si tratta, si capisce, di Honor Magic 2, dispositivo che verrà svelato il prossimo 31 ottobre e che sfoggerà il nuovo sistema di scorrimento del display per eliminare il notch e le cornici di troppo. L'articolo Honor Magic 2 si palesa nelle prime foto reali con un design a scorrimento e tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 avrà una CPU Kirin 980 - una triplice fotocamera posteriore e fino a 8 GB di RAM : In attesa della presentazione ufficiale, Honor Magic 2 è stato certificato dal TENAA, grazie al cui database scopriamo le caratteristiche dello smartphone L'articolo Honor Magic 2 avrà una CPU Kirin 980, una triplice fotocamera posteriore e fino a 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 - in rete spunta una foto del retro con 3 fotocamere : Non manca molto alla sua presentazione, che avverrà il 31 ottobre, ed oggi Honor Magic 2 è apparso in foto sul noto social network cinese Weibo. La foto sembrerebbe mostrare due Honor Magic 2 in leggi di più...