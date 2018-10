Hong Kong | chiude l' ultima libreria non soggetta alla censura cinese

A Hong Kong ha chiuso l’ultima libreria che vendeva testi censurati dalla Cina : Dove arrivavano cinesi da tutto il paese per comprare libri che parlavano liberamente di politica, sesso e religione The post A Hong Kong ha chiuso l’ultima libreria che vendeva testi censurati dalla Cina appeared first on Il Post.

Hong Kong - aperto al pubblico il ponte più lungo del mondo. VIDEO - : I primi autobus sono passati questa mattina sulla strada sul mare lunga 55 km che collega Hong Kong, Zhuhai e Macao. L'opera, costata 17,5 miliardi di euro, ridurrà drasticamente i tempi di ...

Cina - Inaugurato il ponte tra Hong Kong e Macao - il più lungo sul mare : Un ponte sul mare lungo 55 chilometri collegherà da domani Hong Kong a Macao. A inaugurarlo, prima dellapertura agli automobilisti, il presidente cinese Xi Jinping e il chief executive di Hong Kong Carrie Lam (carica elettiva, sostanzialmente diversa da quella di governatore ai tempi in cui era territorio britannico), a sottolineare limportanza politica dellennesima, immensa, opera ingegneristica, che si iscrive di diritto tra i viadotti da ...

Borsa - Asia giù con tensioni globali - Hong Kong -2 - 26% - Seul -2 - 61% : Roma, 23 ott., askanews, - Borse dell'Asia in netto ribasso, mentre ai persistenti timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina sul nodo dei dazi si aggiungono le tensioni sul caso della scomparsa ...

