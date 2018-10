Hamilton | ' Vettel e Ferrari fortissimi | batterli è stata dura'

F1 - che mazzate di Alonso a Hamilton e Vettel : lo spagnolo non risparmia nessuno! : Interrogato sulle vittorie di Hamilton e Vettel, il pilota spagnolo ha sminuito i loro risultati raggiunti in carriera Lewis Hamilton cinque titoli mondiali, Sebastian Vettel quattro. Numeri esaltanti che, tuttavia, non impressionano affatto Fernando Alonso, vincitore in carriera di due allori iridati. Photo4/LaPresse Il driver di Oviedo è stato interrogato sull’aggancio di Hamilton a Fangio, sottolineando però come sia improbabile ...

F1 - GP Messico 2018 : Sebastian Vettel si ritrova nel giorno di Hamilton. Il tedesco ha bisogno di sentirsi il numero uno : Era altamente probabile e così è stato: Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera, la quarta sotto l’insegna della Stella a tre punte. Un successo meritato frutto di un pilota che ha saputo sempre miscelare aggressività e razionalità in pista, godendo di una vettura che, nella fase cruciale dell’annata, ha preso il volo, forse sfruttando anche qualche “buco” di troppo del regolamento. Chi vince ...

F1 - Ferrari - Vettel : 'Complimenti ad Hamilton per il titolo - ma per il sottoscritto è un momento orribile' : Il Gran Premio del Messico , diciannovesima prova stagionale del Mondiale 2018 di Formula Uno, ha incoronato Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta in carriera. Un traguardo prestigioso per l'inglese della Mercedes che raggiunge così un mito dell'automobilismo come Juan Manuel Fangio. Ad Hamilton sono giunti anche i ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Non mi piace perdere - ma bisogna fare i complimenti a Lewis Hamilton” : Sebastian Vettel ha un sorriso amaro al termine del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, compie una splendida rimonta e conclude una gara solida, ricca di sorpassi e senza il minimo errore, ma non è soddisfatto. Questa domenica, dopotutto, consegna il titolo iridato al suo rivale Lewis Hamilton, per cui il grande obiettivo stagionale svanisce anche con la matematica, dopo che era svanito sul campo già da tempo. ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

F1 - campioni anche nella rivalità - l’abbraccio tra Hamilton e Vettel nel post gara è fantastico [VIDEO] : Un gesto che vale più di mille parole, davvero bello l’abbraccio avvenuto nel post gara tra Hamilton e Vettel La rivalità in pista non cancella il rispetto tra piloti, lo hanno dimostrato Lewis Hamilton e Sebastian Vettel al termine del Gp del Messico. Una volta sancita la vittoria del titolo mondiale del britannico, il tedesco si è voluto complimentare con lui andandolo ad abbracciare. Un lungo momento alquanto commovente, che ha ...

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...