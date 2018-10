Halloween | non solo zucche e fantasmi | come si festeggia in tutto il mondo

La canonica infestata - lo speciale di Mario Natangelo su Halloween. Oggi in edicola con Il Fatto Quotidiano : “E’ Halloween – spiega Mario Natangelo -, partiamo per un viaggio verso il vero orrore. In edicola con Il Fatto Quotidiano c’è ‘La canonica infestata’, un mio reportage a fumetti dalla Svezia: vi racconto la notte in uno dei luoghi più infestati al mondo”. L'articolo La canonica infestata, lo speciale di Mario Natangelo su Halloween. Oggi in edicola con Il Fatto Quotidiano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Halloween non è la festa del demonio : la leggenda nasce da un uomo che sconfisse il diavolo : E’ da ricercare nella tradizione irlandese l’usanza di intagliare la zucca in occasione di Halloween. E in particolare nella leggenda di Jack o’lantern. Un fabbro dedito all’alcol di nome Jack, ebbe la sventura di incontrare il diavolo in un pub proprio la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Jack, ovviamente brillo come da sua abitudine, stava per cadere nelle mani di Lucifero giunto fin lì per reclamare la sua anima, ...

Halloween - non i soliti film : ecco 5 pellicole nient’affatto horror che non vi faranno chiudere occhio : Vampiri, zombie, streghe e fantasmi. Il cinema ha contribuito non poco ad alimentare l’immaginario di Halloween, riesumando leggende gotiche e incatenando il 31 ottobre alle saghe più spaventose di sempre. film come Nightmare (1984) e Venerdì 13 (1980) e autori come John Carpenter, George A. Romero e William Friedkin hanno tormentato intere generazioni con i loro mostri. Eppure la cronaca ci insegna che l’orrore, quello vero, si ...

Halloween vietata a scuola in Mongolia : “Non fa parte della nostra tradizione culturale” : Con una direttiva inviata a tutte le scuole la settimana scorsa, il ministero dell'istruzione della Mongolia ha ordinato a tutti gli istituti di interrompere le celebrazioni organizzate quest'anno per Halloween sostenendo che non è una festa riconosciuta dalla tradizione locale e che i genitori degli alunni si sono lamentati.Continua a leggere

Ecco come evocare un demone nella notte di Halloween. Lo scrittore Arduino : “Evocare un demone non è poi così difficile ma attenzione - potrebbe non lasciarvi più” : Nel corso del programma ‘Gli Acchiappafantasy’, condotto da Andrea Lupoli, Piercarlo Fabi e Camilla Vitanza su Radio Cusano Campus, lo scrittore e traduttore Giovanni Arduino, ospite della diretta, ha spiegato come evocare nella notte di Halloween un antico demone, citando un libro del ‘600 la “Clavicula Salomonis”. “La Piccola Chiave di Salomone (Clavicula Salomonis) è uno dei più discussi testi di ...

Halloween in TV : 13 appuntamenti da non perdere : Hotel Transylvania Halloween, festa popolare di origine celtica e vera e propria tradizione per gli Stati Uniti, è ormai festeggiata anche in Italia nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Tra scherzi, travestimenti macabri, zucche intagliate e “dolcetto o scherzetto?“, anche la tv celebra a suo modo l’evento, con una programmazione speciale e diversi film “spaventosi” in palinsesto. Abbiamo selezionato per ...

Le bandiere anti-Halloween di don Luigi : Non mi piace la paura - preferisco la gioia : Viareggio: il vicario vescovile espone immagini felici di santi, nulla a che vedere con l'horror di una tradizione che non ci appartiene

Quando #Halloween non esisteva : C’è stato un tempo in cui la Natura incontaminata d’Irlanda, era dominio dei Celti, Quando i popoli del Nord vivevano in completa armonia con le fasi agricole dell’anno rispettandole e rendendogli onore come potevano. In quello spaccato di storia antica, anzi antichissima, in cui si percepiva ancora che eravamo un tutto con la nostra bella terra, lì si festeggiava Semhain molto prima che Halloween cominciasse ad esistere. Halloween infatti è la ...

Film per Halloween : i titoli da brivido da non perdere su Netflix e Prime Video - : Room on the Broom e Il Gruffalo Per i piccolissimi due titoli che arrivano direttamente dal meraviglioso mondo dell'editoria per bambini e ragazzi, dedicati a due personaggi, la strega e il mostro, ...