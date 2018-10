Halloween - Cristiano Ronaldo in maschera con la famiglia : la foto | : Il campione portoghese della Juventus festeggia in casa con sua moglie Georgina e i suoi figli, postando sui social una foto in maschera

Cristiano Ronaldo vestito da mostro per Halloween : Sorpassando quota 144 milioni di follower, Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente in queste ore la persona più seguita del mondo su Instagram, superando al momento anche la regina dei social Selena Gomez. E così il campione della Juventus festeggia il nuovo primato pubblicando per la gioia dei suoi fan una foto di famiglia dedicata ai festeggiamenti di questa giornata: “Happy Halloween to everyone!” scrive CR7, con il volto coperto dalla ...

Halloween - Cristiano Ronaldo e tutta la sua famiglia in costumi horror : 'Buon Halloween a tutti' dalla famiglia Ronaldo. Il campione portoghese celebra la 'festa delle streghè postando sui suoi canali social una foto della sua famiglia al completo vestita con i classici ...