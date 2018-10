Halloween | arriva in sala l’autorizzato sequel rispetto al primigenio cult di John

Sta per arrivare Halloween : (Immagine: google.com) Google festeggia Halloween con un doodle ludico a tinte horror a cui giocare da soli o coinvolgendo gli amici mentre, in gran parte del mondo, le persone si preparano, ognuna a modo suo, per la Notte delle lumere che si celebra tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Le origini di Halloween si perdono nella cultura celtica per poi lasciare le proprie tracce nell’America del Ventesimo secolo. Da qui, successivamente, ha ...

Savona - Halloween arriva prima al centro commerciale "La città sul mare" : Domenica 28 ottobre al centro commerciale 'La città sul mare' di Savona iniziano i festeggiamenti di Halloween con un testimonial originale e inedito "Mister Zucca". La festa in maschera inizierà alle ...

Pokémon GO - arriva lo “spaventoso” evento di Halloween : arrivano i Pokémon Spettro e Buio di quarta generazione : Lo spettrale evento di Halloween all’interno di Pokémon GO è finalmente disponibile: siete pronti a catturare tutti i Pokémon di quarta generazione di tipo Spettro e […] L'articolo Pokémon GO, arriva lo “spaventoso” evento di Halloween: arrivano i Pokémon Spettro e Buio di quarta generazione proviene da TuttoAndroid.

Arriva Halloween in Fortnite : date evento Fortnitemares - cosa aspettarsi : Epic Games ha annunciato le date del nuovo evento di Fortnite a tema Halloween. Fortnitemares ha così una data di inizio e una di fine anche per quest’anno. Con l’annuncio di Epic Games in pratica è Arrivata la conferma del rilascio del nuovo evento che porterà ai giocatori di Fortnite tante nuove sfide a tema. Fortnite Intel ha così reso noto tutte le date comunicate da Epic Games. Il nuovo evento di Fortnite, Fortnitemares, inizierà ...

Meteo - ultima fiammata estiva : con il Ponte di Halloween arriva l'inverno : Sarà un weekend dominato dal caldo anomalo. Verso la fine di Ottobre, un'imponente irruzione fredda in discesa dalla...

«Piccoli brividi 2» : arrivano al cinema i fantasmi di Halloween - : Stine , compare alla fine di questo film nei panni del presentatore del Premio della Scienza. Jack Black , che lo interpreta, non appare a lungo sullo schermo perché durante la lavorazione della ...

Halloween sta per arrivare in Fortnite : il datamining svela i nuovi oggetti cosmetici in arrivo : Epic Games ha da poco pubblicato la nuova patch 6.02 di Fortnite, è come è ormai da trazione i dataminer non si sono fatti attendere svelando una moltitudine di nuovi oggetti cosmetici, naturalmente tutti a tema Halloween.Fortnite Intel riporta una lunga serie di immagini che ritraggono le skin, gli oggetti di raccolta, i deltaplani e gli zaini che esordiranno tra qualche settimana nel negozio online di Fortnite. Tutti gli elementi cosmetici, ...

Halloween 'celestiale' : arriva dallo spazio profondo un asteriode a forma di teschio : Qualcuno l'ha già ribattezzato 'cometa della morte'. Di certo un asteroide dalle forme così inconsuete non si era mai visto. Sembra realmente un enorme teschio che vaga nello spazio profondo e per le sue caratteristiche impressiona innazitutto gli addetti ai lavori, gli astrofisici che l'hanno individuato già tre anni fa, ma anche astronauti che comunque una certa consuetudine con gli oggetti dell'universo ce l'hanno. Ora cosa c'è di nuovo? È ...