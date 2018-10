Halloween | AIDAA | centinaia di gatti neri a rischio | “i satanisti vogliono sacrificarli e

meteoweb.eu

: Gatti neri ad #Halloween: cosa rischiano e come difenderli - CorcianOnline : Gatti neri ad #Halloween: cosa rischiano e come difenderli - BANG_BITCH92 : Halloween si avvicina, massima attenzione ai gatti neri - QuotidianoNet - LadymaurellaM : Gatti neri rapiti dai satanisti, l'allarme AIDAA | Si24 Tutelate i vs gatti neri in previsione della 'festa'di hal… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) “Questa che sta per arrivare è la notte più aper la vita e l’incolumità didirapiti o adottati nei giorni scorsi dagli appartenenti alle sette esoteriche fai da te o daiche questa notte attorno alla mezzanotte vorrebberoe bere il loro sangue“: lo spiega in una nota l’associazione animalista, che illustra “lo stato dell’arte e le zone in cui potrebbero svolgersi tali riti“. LE SETTE ESOTERICHE E SATANICHE “Le sette esoteriche e sataniche presenti in Italia – prosegue l’associazione – sono oltre 200 di queste un centinaio usano fare riti a base di sacrifici di animali specialmente durante le notte di solstizio e nella notte di, in particolare questi gruppi che operano anche su internet per l’adescamento di adepti uccidono, ma anche galline ed altri ...