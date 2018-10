Griezmann | “Pallone d’Oro? Penso di meritarlo”

calcioweb.eu

: #Griezmann: '#PallonedOro? Penso di meritarlo' - CalcioWeb : #Griezmann: '#PallonedOro? Penso di meritarlo' - kecco_1996 : RT @DiMarzio: #AtleticoMadrid, #Griezmann: 'Sogno il #Pallonedoro. Sono rimasto qui grazie a #Simeone e #Godin' - PisuDavi : RT @DiMarzio: #AtleticoMadrid, #Griezmann: 'Sogno il #Pallonedoro. Sono rimasto qui grazie a #Simeone e #Godin' -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La consegna del Pallone d’Oro incombe e Antoine– intervistato da ESPN – rivela quanto sia concreta, in lui, l’ambizione di vincerlo: “A livello personale il Palloneè il premio più prestigioso, storico che si possa mai ottenere. Allo stesso tempo sono un giocatore che pensa più alla squadra, al collettivo, madi meritarlo. Anche per tutto quello che ho dovuto affrontare nella mia vita. Non ho paura di dirlo: sogno di vincerlo“. L’attaccante francese non ha apprezzato il fatto che tra i tre finalisti del premio Fifa The Best – andato a Modric – non ci fosse, oltre a lui, nessun altro campione del mondo francese: “Il premio The Best? Non si tratta solo di me, ci sono giocatori francesi che non erano neppure presenti nella lista. Non riesco a capirlo e non ho provato neppure a farlo. Resto dell’idea ...